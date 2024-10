Com salários de até R$ 11,3 mil, inscrições para concurso da Adagri-CE terminam nesta terça (29)

Se encerram nesta terça-feira (29) as inscrições para o concurso público da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri). Ao todo são 480 vagas, com 120 imediatas, além de 360 vagas para formação para cadastro de reserva.

>>> Acesse o edital

Para se inscrever, basta acessar o site do Instituto Idecan, responsável pelo certame. As oportunidades são para os cargos de agente fiscal agropecuário, de nível médio; e auditor fiscal agropecuário, com habilitações em engenharia agrônoma e medicina veterinária, ambos de nível superior.

Confira abaixo a disposição de vagas:

Agente Fiscal Agropecuário: 50 vagas imediatas / 150 cadastro de reserva;

Auditor Fiscal Agropecuário – Engenheiro Agrônomo: 20 vagas imediatas / 60 cadastro de reserva;

Auditor Fiscal Agropecuário – Médico Veterinário: 50 vagas imediatas / 150 cadastro de reserva.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 120 para o cargo de nível médio e de R$ 160 para nível superior.

O salário de agente fiscal agropecuário é de R$ 1.830 podendo chegar a R$ 5.890. Já para auditor fiscal agropecuário é de R$ 3.634,89 podendo chegar a R$ 11.304,67.

Como será a seleção?

O concurso será realizado em quatro etapas. A primeira é uma prova objetiva de 70 questões de múltipla escolha. A data de aplicação do teste é em 12 de janeiro de 2025. As outras etapas constam de Prova de Títulos; Avaliação Biopsicossocial e Procedimento de Heteroidentificação.

Os candidatos aprovados serão lotados nos Núcleos Locais de Atendimento da Adagri (NL), nos estabelecimentos com inspeção permanente ou em Posto de Vigilância Zoofitossanitária (PVZ), de acordo com a conveniência e necessidade da Agência.