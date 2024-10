Vanessa Lopes desabafa durante tratamento contra acne: 'Não aguento mais'

Vanessa Lopes, de 23 anos, fez um desabafo nesta segunda-feira (28) ao postar um vídeo mostrando como está o seu rosto. A influenciadora, que enfrenta uma crise de acne, chegou a chorar durante o relato.

"Gravando um vídeo para mostrar como está. Não aguento mais. Se eu pudesse escolher, eu escolheria não sair de casa", disse Vanessa pelos Stories do Instagram.

A ex-BBB24 disse ainda que o tratamento adotado por ela já dura mais de dois meses. "Eu tinha planejado gravar um vídeo de maquiagem artística de Beetlejuice, mas como que maquia essa cara? Acho que esse é o vídeo mais sincero que estou fazendo desse problema", desabafou.

A influenciadora deixou claro que não se sente bem com a sua imagem. "Olhei no espelho e me senti um monstro. Fiquei pensando como eu ia esconder isso para fazer a maquiagem artística", contou.

Em seguida, Vanessa explicou que resolveu postar os vídeos porque muita gente acha que ela está bem com seu rosto. "Parece que não estou ligando, que estou querendo dar força para outras pessoas, mas como eu vou dar força se nem eu tenho força? Nem eu consigo lidar com isso. Que raiva", disparou.

Não é a primeira vez que Vanessa mostra o problema que enfrenta. Quando revelou a pele natural pela primeira vez, contou que desenvolveu a acne como uma reação a medicamentos.

Autoestima

Em 16 de outubro, a jovem já havia compartilhado um vídeo com seus seguidores, em que disse estar com a autoestima abalada em razão das acnes. Ela disse ainda que faz um tratamento com um forte remédio para combater as espinhas.

"Meu rosto está todo estourado de espinha. Obviamente, isso aqui afeta a minha autoestima, mas, como tudo nessa vida, são fases e não tenho o que fazer a não ser esperar passar e tomar meus medicamentos", desabafou Vanessa.