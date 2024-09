Vanessa Lopes exibe rosto com acne e desabafa: 'Autoestima lá embaixo'

Vanessa Lopes, de 23 anos, compartilhou um vídeo sem filtro ou maquiagem com os seguidores nessa segunda-feira (16), e desabafou estar com a autoestima abalada por conta de acnes no rosto.

"Esse é o estado real da minha pele. Apesar de saber que vai passar, minha autoestima está lá embaixo", disse a influenciadora.

Veja também Zoeira Gabriely Miranda rebate críticas a casamento com Endrick: 'Não ligo' Zoeira Cantor e ex-BBB Projota é feito refém durante assalto na própria casa, em São Paulo

A ex-BBB revelou que está fazendo tratamento com um forte remédio para combater as espinhas há 27 dias: "Vai fazer um mês, e esse é o estado da minha pele. É, galera, babado. Não aguento mais".

Não é a primeira vez que Vanessa mostra o problema que enfrenta. Quando revelou a pele natural pela primeira vez, contou que desenvolveu a acne como uma reação a medicamentos.

"Meu rosto está todo estourado de espinha. Obviamente, isso aqui afeta a minha autoestima, mas, como tudo nessa vida, são fases e não tenho o que fazer a não ser esperar passar e tomar meus medicamentos", desabafou Vanessa.

"Pelo menos posso mostrar para as pessoas que todo mundo passa por dificuldades, todo mundo pode ter problemas psicológicos, problemas na pele, problemas de saúde, problemas na vida. Ter empatia e cuidado com as outras pessoas em relação a isso, é essencial", complementou Lopes.

Além do episódio de acne, Vanessa começou o ano enfrentando um quadro psicótico agudo confinada no BBB 24. Com as dificuldades enfrentadas, ela acredita que o público pode passar a enxergá-la cada vez mais como uma pessoa "normal".