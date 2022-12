Streamer Casimiro e Anna Beatriz se casam no Rio de Janeiro

O influenciador Casimiro Miguel, mais conhecido como "Cazé", se casou com a noiva Anna Beatriz, nesta segunda-feira (19). A cerimônia foi realizada na Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no Rio de Janeiro. As informações são da revista Glamour.

Em novembro, o casal precisou adiar a data porque o influenciador testou positivo para Covid-19. A maquiadora Thais Benites publicou uma foto com o look da noiva, feito pela estilista Carol Hungria.. "Anna Beatriz. A felicidade de quem tá casando com o amor da sua vida".

Na mesma Igreja também aconteceu o casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy, em 2015.

Casamento adiado por conta de Covid-19

No dia 17 de novembro, Casimiro testou positivo para Covid-19. O streamer iria casar no dia 19 com Anna Beatriz, mas com a contaminação com o vírus, optou por adiar a cerimônia para dezembro.

"Fala rapaziada, tô passando aqui para fazer um comunicado não muito feliz. O meu casamento que seria agora dia 19 não vai acontecer, infelizmente eu e Ana Beatriz terminamos... Não brincadeira, não terminamos", contou o influenciador, na época.

Casimiro Miguel Influenciador "Ontem, eu testei positivo para Covid e por uma decisão nossa decidimos adiar, provavelmente no mês que vem".

Apesar disso, Casimiro Miguel tranquilizou os fãs com relação ao seu estado de saúde. Em janeiro, Cazé havia testado positivo para Covid-19 e teve de ficar de repouso em casa.

"Eu tô bem, sendo medicado e está tudo sob controle. Espero voltar mais forte que nunca para a Copa do Mundo. Domingo tem. Não terá meu casamento, mas faz parte. Tamos juntos, galera", concluiu.