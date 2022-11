Casimiro testa positivo para Covid-19 e adia casamento

O influenciador Casimiro Miguel, mais conhecido como "Cazé", testou positivo para Covid-19 nesta quinta-feira (17). O streamer iria casar neste sábado (19) com Anna Beatriz, mas com a contaminação com o vírus, optou por adiar a cerimônia para dezembro.

"Fala rapaziada, tô passando aqui para fazer um comunicado não muito feliz. O meu casamento que seria agora dia 19 não vai acontecer, infelizmente eu e Ana Beatriz terminamos... Não brincadeira, não terminamos. Ontem, eu testei positivo para Covid e por uma decisão nossa decidimos adiar, provavelmente no mês que vem", contou o influenciador.

Apesar disso, Casimiro Miguel tranquilizou os fãs com relação ao seu estado de saúde. Em janeiro, Cazé havia testado positivo para Covid-19 e teve de ficar de repouso em casa.

"Eu tô bem, sendo medicado e está tudo sob controle. Espero voltar mais forte que nunca para a Copa do Mundo. Domingo tem. Não terá meu casamento, mas faz parte. Tamos juntos, galera", concluiu.

O influenciador vive a expectativa de transmitir a Copa do Mundo diretamente da Twitch, onde acumula mais de 3 milhões de seguidores. A cobertura do Mundial tem início neste domingo, com o duelo de abertura entre Catar x Equador.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil