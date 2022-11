Casimiro bate recorde de maior live da história do YouTube com estreia do Brasil

O streamer brasileiro Casimiro atingiu o recorde de maior live da história do YouTube. A marca foi conquistada na quinta-feira (24), quando transmitiu a vitória do Brasil contra a Sérvia por 2 a 0, pela Copa do Mundo de 2022, no Catar. O pico da transmissão teve 3,48 milhões de espectadores.

A marca era de uma live da cantora Marília Mendonça, denominada de ‘Live Local Marília Mendonça’. O evento ocorreu em 8 de abril de 2020 e contabilizou pico de 3,31 milhões de pessoas.

Do Top-5 de maiores alcances, o Brasil possui quatro, incluindo também a dupla Jorge & Mateus e o cantor Gusttavo Lima, ambos do gênero sertanejo, como Marília, que faleceu em um acidente em novembro de 2021. No caso de Casimiro, o streamer criou o canal CazéTV para transmissões.

Maiores lives da história do YouTube (pico de transmissão)

CazéTV (Brasil): 3,48 milhões

Marília Mendonça (Brasil): 3,31 milhões

Jorge & Mateus (Brasil): 3,24 milhões

Andrea Bocelli (Itália): 2,86 milhões

Gusttavo Lima (Brasil): 2,77 milhões