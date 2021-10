Show adiado dos Backstreet Boys é remarcado para janeiro de 2023 em São Paulo

O grupo Backstreet Boys já tem data para voltar ao Brasil. O show da turnê "DNA World Tour" em São Paulo será realizado no dia 27 de janeiro de 2023, no Allianz Parque, segundo divulgou nesta quarta-feira (20) a Live Nation Brasil. As informações são do G1.

A apresentação, que estava marcara para março de 2020, foi adiada em razão da pandemia de Covid-19, mas os ingressos adquiridos continuam válidos para a nova data, não sendo necessária a troca dos mesmos.

O reembolso do valor pode ser solicitado no site da Eventim Brasil a partir do dia 1º de novembro deste ano, caso os clientes não possam comparecer na data nova.

A novidade também foi anunciada no perfil oficial da banda no Instagram. "Temos o prazer de anunciar que nosso show em São Paulo foi remarcado. Mal podemos esperar para ver vocês lá", diz a publicação.

Backstreet Boys no Brasil

O show de São Paulo no ano passado seria o último de três realizados pelos Backstreet Boys em sua passagem pelo Brasil e estava com ingressos esgotados. Antes, eles se apresentaram em Uberlândia e no Rio de Janeiro.

Na ocasião, o grupo gravou um vídeo lamentando o adiamento do show e prometendo que voltariam ao país para a apresentação em São Paulo assim que fosse possível.