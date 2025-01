Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quarta-feira (29)

A "Sessão da Tarde" de hoje, quarta-feira (29), exibe o filme “Peter Pan” após “Cabocla - Edição Especial”, às 15h25, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

Peter é um menino travesso de 12 anos que vive em um sombrio orfanato em Londres. Em uma noite inacreditável, Peter é levado do orfanato a um mundo fantástico de piratas, guerreiros e fadas, chamado Terra do Nunca. Lá, ele vive aventuras incríveis enquanto tenta descobrir o segredo de sua mãe, que o deixou no orfanato há tanto tempo. Na companhia da guerreira Princesa Tigrinha e do novo amigo Capitão Gancho, Peter deve derrotar o cruel pirata Barba Negra e se tornar o herói da Terra do Nunca.

