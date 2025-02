Que horas começa o Viver Sertanejo neste domingo (16), com Daniel?

Mais um programa ‘Viver Sertanejo’ vai ao ar neste domingo (16). Apresentado por Daniel, a produção irá ao ar às 10h15, após o 'Globo Rural'.

No 9º episódio da temporada, o artista recebe os cantores Sérgio Reis e Renato Teixeira. Representando a nova geração do sertanejo, a cantora Bruna Viola também participa do encontro musical.

Ao longo da temporada, Daniel já recebeu mais de 20 artistas de diferentes gerações do gênero em sua fazenda em Brotas, interior de São Paulo, para a gravação do ‘Viver Sertanejo’.

Chitãozinho e Xororó, Maiara e Maraisa, Rionegro e Solimões, Lauana Prado, Ana Castela e Paula Fernandes foram alguns dos nomes que já participaram.

Que horas começa o Viver Sertanejo hoje (16)?

O programa 'Viver Sertanejo' vai ao ar todos os domingos a partir das 10h15, depois do 'Globo Rural', na TV Globo e no Globoplay.

Na atração, Daniel recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo para conversas, números musicais e tudo que combina com o modo de vida do interior.

