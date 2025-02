Ex-marido de Ana Hickmann atrasa pensão de filho por 2 meses e pode ser preso; entenda

Ex-marido de Ana Hickmann, o empresário Alexandre Correa protagoniza mais uma polêmica na Justiça envolvendo o divórcio. Correia pode ser preso devido a uma dívida de R$ 9 mil, referente a dois meses de pensão alimentícia do filho do ex-casal, Alezinho, de 10 anos. De acordo com informações pulicadas pelo jornalista Leo Dias, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que Alexandre quite o montante em até três dias.

A legislação brasileira prevê detenção de 30 a 90 dias, em regime fechado, para devedores de pensão. Conforme a publicação, o acordo com a Justiça é que os valores sejam depositados até o dia 10 de cada mês na conta da criança, o que não foi feito pelo empresário.

Alexandre Correa se manifestou nas redes sociais afirmando que ainda não foi notificado sobre a dívida de pensão. "Para a minha surpresa, estão tentando, pela quinta vez, decretar a minha prisão. Desconheço os fatos, não fui notificado, e esse assunto de pensão corre em segredo de Justiça. Tenho sanções e não posso me posicionar sobre o caso", disse ele em publicação no Instagram.

Brigas na Justiça

Alexandre Correa e Ana Hickmann enfrentam outras batalhas judiciais, envolvendo questões financeiras complexas. Ana Hickmann afirma que as empresas do casal têm dívidas milionárias, que somam R$ 63 milhões. No processo, ela destaca que, além da administração exclusiva do patrimônio após o afastamento do ex-marido, enfrenta uma verdadeira batalha jurídica com os credores da empresa, alegando que as dívidas foram contraídas antes da separação.

"Portanto, junto com a administração exclusiva do patrimônio do casal, a autora enfrenta verdadeira batalha jurídica junto aos credores do casal, sendo incontroverso que as dívidas antecedem a separação", cita o processo.

Por outro lado, Alexandre Correa alega que foi forçado a se afastar da gestão das empresas e responsabiliza Ana Hickmann pela administração do patrimônio. O empresário também acusa a ex-mulher de tentar desviar recursos das empresas. Conforme os documentos financeiros de 2023 e 2024, as receitas das empresas não têm sido suficientes para cobrir as despesas.

Em meio à crise financeira, em novembro do ano passado, a Justiça determinou a proibição da venda da mansão de Ana Hickmann, avaliada em R$ 40 milhões, localizada em um condomínio de luxo em Itu, onde a apresentadora morava com o ex-marido. A residência, que havia sido colocada à venda, foi inicialmente destinada a ajudar a sanar as dívidas acumuladas por Alexandre Correa enquanto ele ainda gerenciava as empresas.

DENÚNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Em 21 de novembro de 2023, Ana Hickmann deu entrada em uma queixa contra o marido, o empresário Alexandre Correa, por violência doméstica na forma de lesão corporal.

À Polícia Civil, a apresentadora, que foi socorrida no Hospital São Camilo, onde foi constatada uma contusão no cotovelo esquerdo, contou que Alexandre teria fechado a porta da cozinha contra o seu braço e ameaçado dar-lhe uma cabeçada.

