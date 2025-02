CAPTEI: Pulando com Propósito: Tamo Junto e Advance Engajam Foliões

No último sábado, 15, a Advance Comunicação fez e aconteceu com o tão esperado e animado pré-carnaval "Tamo Junto". Nessa oitava edição, um motivo mais especial: a agência comemora 30 anos de inovações e conquistas no universo da comunicação.

Legenda: Guilherme Colares, Jéssica Guimarães, Evandro, Eliziane e Evandro Colares e Ághata Ferrari Foto: LC Moreira

O carismático Darth, mascote da Avance, foi o destaque da vez “AUnunciando” várias ativações. Conhecido por não ter "tempo ruim" e topar tudo, a homenagem foi para os animais, como forma de chamar a atenção para a causa. Por lá, o mascote esteve presente tocando vários instrumentos, em especial a bateria principal assets da Advance.

Legenda: Lívia Uchoa, Evandro Colares e Ruy do Ceará Foto: LC Moreira

A animação tomou conta da sede da agência com a atração especial: Luis Marcelo e Gabriel animavam dentro do galpão, aquecendo os foliões para invadir as ruas da PI.

Legenda: Ruy e Carol do Ceará, Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Na festa, Evandro e Elisiane Colares, sócios-fundadores da agência mais premiada do varejo em 2024, receberam uma animada galera composta por publicitários, empresários, políticos e jornalistas. Todos unidos pela mesma paixão: o carnaval. Vestidos com as coloridas camisas do bloco Tamo Junto, os foliões, após a concentração na José Avelino, acompanharam o trio elétrico pela rua, acordando o Dragão pela Praia de Iracema.

Legenda: Guilherme Colares, Rodrigo Milet, Patriolino Dias, Evandro Colares, Irineu e Jelma Guimarães Foto: LC Moreira

Com muita música, amigos e animação, a Avance Comunicação provou que o pré-carnaval embala não apenas a festa, mas também a solidariedade e a alegria em defesa de causas maiores.

Legenda: Drielle Albuquerque, Scarlet Bandeira, Amanda Aguiar e Marília Bandeira Foto: LC Moreira

Foi bom demais! "Tamo Junto" sempre!

Veja nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Guilherme, Evandro, Eliziane e Evandro Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Lúcia e Ladislau Nogueira Foto: LC Moreira

