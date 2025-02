Que horas começa 'Batalha do Lip Sync' deste domingo (16)?

O quadro 'Batalha do Lip Sync', parte da programação do "Domingão com Huck, da TV Globo, vai ao ar por volta de 20h, próximo ao fim da atração, neste domingo (16). O programa comandado por Huck será exibido de 17h30, logo após o "The Masked Singer Brasil", até às 20h29, antes do Fantástico.

O Domingão com Huck é um programa de entretenimento, diversão, emoção e novas descobertas com quadros como "Show dos famosos" e "Quem quer ser um milionário?", além de especiais pelo país.

Que horas começa o 'Domingão com Huck' hoje, domingo (16)?

O programa "Domingão com Huck" começa às 17h30, na TV Globo, logo após o "The Masked Singer Brasil".

O "Domingão com Huck" tem apresentação de Luciano Huck, direção-geral de Clarissa Lopes, direção artística de Hélio Vargas, produção de Barbara Maia e Matheus Pereira e direção de gênero de Monica Almeida.