Sessão da Tarde de hoje (5/3) exibe o filme 'Jogo de Amor em Las Vegas'

A Sessão da Tarde exibe, nesta sexta-feira (5), o filme "Jogo de Amor em Las Vegas", uma comédia romântica lançada em 2008 que conta a história de Joy McNally (Cameron Diaz) e Jack Fuller (Ashton Kutcher), dois desconhecidos que veem o destino juntá-los depois terem passado por decepções. O longa metragem irá ao ar às 15h, na TV Globo, logo após o Jornal Hoje.

Sinopse de 'Jogo de Amor em Las Vegas'

Joy foi dispensada por seu noivo, e Jack foi demitido pelo próprio pai. Para "afogar as mágoas", os dois decidem passar um fim de semana em Las Vegas, a Cidade do Pecado. Lá, eles se conhecem, se divertem, ficam bêbados e acordam no dia seguinte... casados.

Mas, antes de anularem a união, apostam uma moeda em um caça-níquel e ganham US$ 3 milhões. Eles disputam o dinheiro no tribunal, e o juiz dita que, antes de ficarem com o dinheiro, eles precisam morar juntos por seis meses.

É aí que começa a parte divertida, pois iniciam as sabotagens que eles aprontam para fazer que o outro desista do matrimônio. As trapaças, no entanto, farão com que o casal se aproxime cada vez mais, e eles descobrirão que realmente estão apaixonados.

Curiosidades

Os atores Cameron Diaz e Ashton Kutcher declararam posteriormente que estavam realmente bêbados na cena do casamento gravada para o filme;

O truque de festa que foi realizado no filme "Jogo de Amor em Las Vegas" pela personagem Joy já foi utilizado pela atriz Cameron Diaz no filme "As Panteras - Detonando" (2003).

Ficha técnica do filme

Título original: What Happens in Vegas

Elenco: Cameron Diaz, Ashton Kutcher, Rob Corddry, Lake Bell, Treat Williams, Dennis Farina

Direção: Tom Vaughan

Nacionalidade: americana

Gênero: comédia romântica