Semifinal do 'The Masked Singer Brasil' acontece nesta terça; veja que horas começa

O ‘The Masked Singer Brasil’ chega à semifinal nesta terça-feira (5), após sete semanas de apresentações misteriosas dos personagens mascarados.

Dos 12 participantes do início, apenas cinco foram classificados no reality. São eles: a Arara, o Unicórnio, o Monstro, o Jacaré e a Gata Espelhada.

No programa exibido nesta terça, jurados e plateia terão o desafio de escolher os quatro melhores personagens para a grande final. Será a primeira vez em que os participantes vão se apresentam individualmente.

Os dois mais votados pela plateia vão para a final e o terceiro será escolhido pelos jurados, dentre os outros três menos votados. Os dois restantes se enfrentam no combate final e um deles vai ser desmascarado.

Além de comandar o programa, a cantora Ivete Sangalo vai dividir o palco com a jurada Simone para fazer uma super apresentação musical.

Que horas começa o 'The Masked Singer Brasil'?

O programa desta terça vai ao ar às 22h35 (horário de Brasília), após a novela "Império", e ainda será exibido no Multishow nesta quarta-feira (6).

Sérgio Loroza foi o último desmascarado

No programa passado, na terça-feira (28), o ator e cantor Sérgio Loroza foi desmascarado como o misterioso Astronauta. Ele perdeu o combate final após ter se apresentado com "Além do Horizonte", de Roberto Carlos, enfrentando a Jacaré.

A apresentadora Ana Maria Braga participou do programa e compôs o time de jurados, formado por Taís Araújo, Simone, Eduardo Sterblitch e Rodrigo Lombardi.