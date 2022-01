Saiba quais os signos dos participantes do BBB 22

O BBB 22 começou oficialmente na última segunda-feira (18) e, desde então, as conversas sobre os participantes da edição não param de circular nas redes sociais. Entre os temas discutidos, claro, estão as dúvidas sobre os signos de cada um deles.

Dessa vez, a casa está cheia dos cancerianos, já que dos 20 participantes, quatro deles são deste signo. Em seguida, surgem os de escorpião e libra, com três representantes cada.

Mas se engana quem pensa que para por aí. Cada um dos integrantes do jogo resolveu falar um pouco sobre si na chamada de entrada do programa e, claro, sobre os signos que os representam. Confira na lista:

Conheça os signos dos participantes

Arthur Aguiar

Nascido no dia 3 de março, com 32 anos, Arthur Aguiar é do signo de Peixes. Nativos desse signo tem como elemento a água, além de serrem conhecidos pela sensibilidade, positividade e forte intuição.

Na apresentação, o brother fez questão de deixar claro que deve ser jogar de cabeça no novo desafio. "Quero entregar tudo o que puder para a minha família", reforçou.

Brunna Gonçalves

A dançarina Brunna Gonçalves é do signo de Sagitário, representante do Zodíaco lembrado pela inteligência, sinceridade s confiança.

Do signo de fogo, os sagitarianos também são conhecidos pelo jeito extrovertido, com o qual Brunna já afirmou se identificar. "Não durmo, sou aquela que vejo as pessoas dormindo", disse na chamada do programa.

Bárbara

Bárbara é do signo de câncer, um dos mais lembrados quando o assunto é apego. Além disso, este signo é lembrado pela capacidade de lutar pelo que deseja.

Porém, Bárbara também faz questão de lembrar dos outros signos em seu mapa astral. "Tenho ascendente em Aquário e lua em Capricórnio. Aquela briga entre razão e emoção", revela.

Douglas Silva

Libriano, Douglas carrega o signo dos mais conhecidos pela indecisão, mas com alto senso de justiça. Além disso, o signo de ar é conhecido como equilibrado com as emoções.

No jogo, ele promete colocar tudo isso em pauta. "Viver a experiência é a realização daquilo que eu sempre assisti", garantiu na primeira chamada do programa.

Eliezer

De Aquário, Eliezer pode entrar no grupo das pessoas definidas pelo Zodíaco como práticas, questionadoras e até mesmo radicais.

Essa personalidade fica clara até mesmo em algumas das experiências já contadas por ele no confinamento. Eliezer acumula diversas viagens pelo mundo e vivências inusitadas em diferentes países.

Eslovênia

Eslô, como é conhecida a participante nascida na Paraíba, também é uma das escorpianas do BBB 22. Pessoas desse signo são sempre lembradas pela capacidade de superar dificuldades, sempre buscando novos desafios.

Intensidade, claro, deve ser o forte da jovem de 25 anos. "Essa falta de equilíbrio me faz ser quem sou", refletiu durante a entrevista para o programa.

Jade Picon

Assim como Douglas, Jade é do signo de Libra e, de cara, já define a determinação como algo muito forte na própria personalidade.

"Eu gosto de um desafio, sou uma pessoa disciplinada e me sinto pronta para o jogo no BBB", pontuou antes mesmo de entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Jessilane

Enquanto isso, Jessi, como gosta de ser conhecida a professora de biologia, é mais uma sagitariana. Assim como Brunna, ela é daquelas que gostam de fazer valer a alcunha de amantes da liberdade.

"Quero tudo, menos sair do programa como planta", propõe a baiana.

Linn da Quebrada

Linn foi uma das participantes mais aguardadas desta edição, já que entrou pouco depois dos colegas de Camarote. Ela também é canceriana e, ainda que com personalidade forte, deve deixar transparecer a emoção típica desse signo.

"Quero proporcionar uma velhice mais confortável para a minha mãe, poder pagar um plano de saúde para ela e ficar um pouco mais tranquila", disse ela antes do confinamento, também mostrando a força da relação com a família na personalidade.

Laís

A goiana Laís também é mais uma de Escorpião e, no que depender dela, deve ser uma das responsáveis por colocar "fogo no parquinho" do BBB 22.

Logo no início do programa, a médica contou aos colegas de confinamento que não entrou para perder, ressaltando a competitividade com a qual deve enfrentar o confinamento.

Maria

Maria é mais uma para o time dos cancerianos e parece demonstrar toda a emoção que carrega dentro de si por meio da música. Cantora e atriz, ela já parece ter feito laços de amizade com diversos participantes da casa do BBB 22.

Lucas

Lucas é o único taurino da casa e, se depender do signo, deve ser aquele preocupado com a fartura, seja das estalecas ou da comida.

Isso porque os nativos deste signo são sempre citados quando o assunto é qualidade de vida e conforto, o que deve continuar sendo primordial ao brother no confinamento.

Luciano

Luciano diz se identificar com o Leão, mas no signo ele representa mesmo é Câncer, também sendo um dos brothers mais emocionados do grupo.

O ator e bailarino revelou, nas fases de seleção do jogo, que se considera uma pessoa persuasiva, algo também comum entre os nativos deste signo.

Naiara Azevedo

De personalidade forte, Naiara é da linha dos escorpianos, conhecidos como aqueles que fazem o que for preciso para vencer uma disputa.

Talvez por isso, a capacidade expansiva da cantora já tenha chamado atenção dentro da casa e até mesmo fora dela, nas redes sociais. "Quero ser amada não só pelas músicas que faço, mas pelo ser humano", revelou sobre seu desejo.

Natália

A modelo Natália é do signo de Capricórnio, que abrange os nascidos no fim de dezembro até meio de janeiro. Nativos desse signo são disciplinados, sérios e responsáveis, também lembrados pela forte relação com o trabalho.

"Eu vou lutar até o fim com todas as minhas forças para ganhar esse prêmio", revelou para deixar clara a capacidade de determinação.

Paulo André Camilo

Do signo de Leão, o corredor Paulo André Camilo é típico leonino: adora receber atenção. Acostumado com os holofotes por conta do esporte, ele agora terá que lidar com a fama de um jeito um tanto diferente.

"Jogar o jogo eu acho que vou conseguir, mas jogar com as pessoas vai ser meu principal desafio", revelou ele sobre a questão da convivência.

Pedro Scooby

Outro atleta, o surfista Pedro Scooby também dos leoninos, conhecidos também pela animação. Essa, inclusive, é uma das carcterísticas que não falta ao carioca, um dos mais empolgados até agora no confinamento.

"Ali é uma convivência pessoal, não uma corrida que, quando acaba, cada um vai para o seu lado", disse antes de entrar no jogo para deixar claro que não deve competir com a capacidade máxima. Será?

Rodrigo

Virginiano, Rodrigo parece ser um dos mais metódicos entre os participantes, característica que quase não falta entre os nativos deste signo.

"Não sou uma pessoa passiva. As pessoas aqui fora me amam ou me odeiam. Nunca passei batido nessa vida", contou o paulista à produção. Até o momento, vem sendi visto nas redes sociais como um dos mais jogadores da edição.

Tiago Abravanel

Outro entre os librianos, Tiago Abravanel é outro dos fãs do programa que resolveu se arriscar como peça da disputa. No jogo, ele pode revelar características analíticas de Libra, assim como o equilíbrio.

"Viver a experiência é a realização daquilo que eu sempre assisti", definiu pouco antes de entrar na casa do Big Brother Brasil.

Vinicius

Vinicius, ou Vyni, como já ficou famoso nas redes sociais, é do signo de Aquário, conhecido pelas características mais práticas. Além disso, são lembrados pela criatividade e inovação, algo que não parece faltar no cearense.

"Para discutir comigo é bom vir com água e um banquinho, porque não arrego", completou ele, deixando claro que deve utilizar da personalidade forte no jogo.