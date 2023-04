Quem sai do BBB 23? Parcial aponta saída de Larissa do reality show

Larissa deve ser a 18º eliminada do Big Brother Brasil 23, conforme mostra o resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste. A professora de educação física enfrenta o paredão desta semana contra Aline Wirley e Bruna Griphao.

Até então, Larissa surge no levantamento com 33,8% dos votos computados, enquanto Aline tem 33,7%. Ao todo, mais de oito mil votos já foram deixados pelos leitores do site.

Foto: PArcial BBB

Em clima de reta final, a formação do Paredão triplo não teve interferência de poderes surpresa ou Prova Bate-Volta. O eliminado será anunciado neste domingo (23).

Como foi formado o paredão?

Amanda foi a última participante a deixar a última prova do líder do BBB 23, na sexta-feira (21). Com isso, ela foi automaticamente para a final do programa.

A dinâmica foi de resistência. Amanda disputava com Aline Wirley, que desistiu depois de mais de 17 horas.