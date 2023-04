Como foi a última festa do BBB 23?

As sisters Amanda, Aline, Bruna e Larissa fizeram um passeio em cenas dos melhores momentos delas no Big Brother Brasil (BBB) 23, na última festa do reality, realizada nesse sábado (22).

Intitulada de festa "Memória", a produção do programa reuniu cenas das quatro confinadas em outros eventos realizados no reality, além de repetir os grandes shows comemorados na casa como apresentações de Anitta, Ivete Sangalo e Simone Mendes.

Declaração para Larissa

Legenda: Larissa sendo acolhida por sisters Foto: Reprodução/TV Globo

Durante a festa, as sisters se abraçaram e falaram carinhosamente para Larissa sobre o retorno dela: "Que bom que você voltou".

Agradecida, a professora de educação física respondeu: "Eu voltei por vocês, o meu único pensamento, eu pensei em desistir várias vezes aqui, só que eu tinha vocês, que eram minha única força".

Bruna Griphao diz que Ricardo Alface e Paula 'quase namoraram'

Legenda: Sisters comentaram relação de amizade entre Paula e Ricardo Foto: Reprodução/TV Globo

A atriz Bruna Griphao chamou atenção das outras sisters sobre a relação de Ricardo Alface e Paula no início da temporada.

Em bate-papo com Larissa, a atriz disse que os dois quase iniciaram um namoro dentro do programa e mostrou como a câmera focava muito neles em imagens apresentadas no telão da festa.

"Eles quase namoraram, né? Namorar não, mas quase", declarou Bruna Griphao. "Quem? A Paula e o Facinho?", pergunta a professora de Educação Física. "Ali, ali", indicou Bruna. "Tá louca?", questionou Larissa.

Pouco tempo depois, enquanto assiste o show de Felipe Araújo, a atriz voltou a comentar. "Ali, a Paulinha e o Facinho. Cara, estou falando! Eles quase...", explicou Bruna. "Sabia que eram eles", comentou Larissa

"Era disso que estava falando. Achava que estava falando de quê?", argumentou Bruna. "Eu perguntei de quem, tu não falou", explicou a catarinense. "Mas não era óbvio? Toda a câmera filmava os dois, estava falando que eles quase", destacou Bruna.

Grande final

Os fãs do BBB 23 já podem contar os dias para a final do programa. Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa se enfrentam no 18º Paredão do BBB 23.

O jogo vai acabar para uma delas, neste domingo (22).