Enquete BBB 23: Aline, Bruna ou Larissa? Vote em quem você quer fora da casa

Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa Santos estão no último paredão do Big Brother Brasil 23. A berlinda tripla irá definir a dupla que irá para a final que acontece nesta terça-feira (25). O resultado do paredão acontece neste domingo (23).

Após Amanda ser confirmada por Tadeu Schimdt como a primeira finalista, durante o programa, a berlinda foi formada pelas sisters remanescentes.

Em clima de reta final, a formação do Paredão triplo não teve interferência de poderes surpresa ou Prova Bate-Volta. O eliminado será anunciado no domingo (23).

Pedido ao público das emparedadas

Aline Wirley pediu ao público para continuar na casa. "Se vocês se identificaram um pouco comigo, vou ficar muito feliz em estar nessa Final, de qualquer maneira estou ao lado de grandes mulheres", falou.

A atriz Bruna Griphao falou um pouco dos defeitos e qualidades que considera ter em si. "Eu sei que às vezes eu sou chata, insuportável, mas meu coração é bom, eu fiz tudo aqui que eu podia fazer, me joguei nas provas, defendi minhas amizades, meus amores, conheci mulheres maravilhosas", disse.

Larissa optou por mostrar sua trajetória no programa. "Eu me joguei nesse programa do começo ao fim, em prova, fui Líder, fui Anjo, fui Monstro, voltei do programa, tive coragem e eu quero muito continuar", pontuou.