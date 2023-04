Veja o que rolou no último "sextou" do BBB 23

O BBB 23 está cada vez mais próximo do fim e o último "sextou" desta temporada foi marcado por surpresas e emoção. Um dos pontos altos do fim da noite e início da madrugada do sábado foi a reabertura do Quarto Deserto.

Após a formação do 18º Paredão do BBB 23, tadeu Schmidt pediu para o quarteto de "desérticas" ir até a despensa pegar a chave do cômodo.

Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa se emocionaram com a novidade. "Vamos passar nossos últimos dias na casa no nosso quarto, onde tudo começou", vibrou Amanda.

O Quarto Deserto estava fechado desde o dia 12 deste mês e as sisters tiveram que se deslocar para o "quarto rival", que é o Quarto Fundo do Mar.

Após voltarem para o Quarto Deserto, as sisters falaram sobre a final do BBB 23. Atualmente, o prêmio do BBB 23 está em R$ 2.820.000, o maior da história do reality.