No "Mais Você", Ricardo comenta polêmicas protagonizadas no BBB23; veja detalhes

Após eliminação na noite dessa quinta-feira (20) no Big Brother Brasil 23, Ricardo Camargo, conhecido como “Alface”, foi o convidado da vez do quadro “Café com Eliminado”, do programa Mais Você, com Ana Maria Braga.

Durante a conversa, ele comentou sobre as situações polêmicas que vivenciou na casa. Abaixo, veja os detalhes.

Discussão com a Amanda

Ricardo comentou sobre a discussão após sua indicação em Amanda para o Paredão quando ganhou a prova do líder, na reta final do jogo. “Chegou uma parte do jogo que percebi que não ia receber votos do Quarto Deserto porque o alvo não era eu, nunca foi eu e não tive esse medo", disse.

“Ela [Amanda] fala que eu encaixei o meu voto, cedia e me anulava, imagina, eu podia votar em quem quisesse que estava tudo certo. Tanto que eu voto nela duas vezes e consigo contornar a situação. E quando trago esse posicionamento, digo indiretamente: 'você foi planta no jogo'”, comentou.

Briga com Bruna e beijo em Sarah

Ricardo relembrou também suas brigas com Bruna Griphao, dizendo que é como se fosse uma relação entre irmãos. Mostrando as cenas dos beijos em Sarah, Ana Maria quis saber como será o futuro da relação entre os ex-brothers.

“Estou com saudades. Foi beijão, esse momento foi ícone pra mim, tentei ir para cima dela, mas ela disse não. [...] Olha, uma coisa posso ser sincero, o beijo era dez de dez, se acrescentar alguma coisa, piora viu. Foi um encaixe perfeito”, comentou.



Já em uma dinâmica com um dos patrocinadores no programa, o biomédico escolheu Cristian como o vilão, Marvvila, Aline e Amanda como as plantas da casa e Fred Desimpedidos e Cara de Sapato como os mais chatos da casa.

Como foi a eliminação

Ricardo saiu do programa com 68,86% dos votos. O ex-brother ficou emocionado ao rever o discurso do apresentador Tadeu Schmidt e garantiu que deixou o seu nome no reality. "O BBB, querendo ou não, mexe com o Brasil inteiro, e você marcar uma edição dessa, é marcar um ano sendo lembrado", disse.