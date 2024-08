Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (15)

A novela 'Familia é Tudo' desta quinta-feira (15) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Joana mente para Vênus e diz que não se lembra do acidente que sofreu com Pedro.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta quinta-feira

Joana mente para Vênus e diz que não se lembra do acidente que sofreu com Pedro. Otto tenta convencer sua cúmplice a se encontrar com Léo. Sheila, Chicão, Andrômeda e Ernesto se hospedam no mesmo hotel. Brenda não deixa Paulina sair de casa.

Tom decide marcar sua operação. Electra se enfurece com Jéssica depois de perder vaga de solista, e se vinga da rival. Júpiter e Guto estranham ao ver Memo com Lupita na pensão. Tom, Pudim e Laurinha flagram Vênus e Léo juntos.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.