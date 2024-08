4ª temporada de 'Emily em Paris' estreia nesta quinta (15), na Netflix; veja mais

Sucesso de crítica e do público, chega ao catálogo da Netflix nesta quinta-feira (15) a primeira parte da quarta temporada de Emily em Paris. Ao todo, cinco episódios foram disponibilizados para o público.

A história, como o próprio nome sugere, retratada a vida da protagonista-título, Emily (Lily Collins), em Paris, capital da França. A mulher é estadunidense e trabalha como social media, e vê a vida mudar ao receber uma proposta de emprego no país europeu.

Do outro lado do Atlântico, Emily terá de enfrentar questões como língua diferente, problemas com chefes, desafios do dia a dia profissional e envolvimentos amorosos. As informações são do portal Omelete e do jornal Folha de S. Paulo.

Na quarta temporada, Emily permanece na França, mas vai passar um período com os amigos na Itália.

Elenco de Emily em Paris

A crítica especializada compara a quarta temporada da série a ícones fashions, como as produções "Gossip Girl" e "Sex and the City". Entre França e Itália, Emilly vai viver triângulos amorosos, salvar grandes marcas do mundo da moda e desfilar pelas ruas dos países com roupas memoráveis.

Além da personagem-título vivida por Lily Collins, a série conta com Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie e Lucien Laviscount no elenco. A trama foi criada por Darren Starr.

As demais três temporadas de Emily em Paris estão disponíveis na Netflix. A segunda parte da quarta temporada da série será disponibilizada pelo streaming em 12 de setembro.