Fundador do Orkut deseja retorno da rede social 'em breve'

Orkut Buyukkokten, fundador da rede social de mesmo nome, informou nesta quarta-feira (14) que cogita retomar a plataforma em breve. O turco está no Brasil para o evento "Rio Innovation Week".

"Acho que todos nós queremos algo como o Orkut de volta. As pessoas se lembram das comunidades que construíram e se lembram do espírito autêntico. Acho que nunca houve um momento melhor para trazer essa experiência autêntica de volta ao mundo porque as redes sociais se transformaram em mídia social. Em vez de conectar pessoas, criar comunidades, é sobre profissionais de marketing, corporações e influenciadores. E como todo mundo, eu adoraria que o Orkut voltasse em breve", revelou ao g1.

O engenheiro também informou que irá contratar profissionais de São Paulo e do Vale do Silício, na Califórnia. Ainda não informações para a data de retorno do Orkut. Buyukkokten relatou ainda o espírito de comunidade presente na rede social.

"Se você pensar no 'orkut.com', era tudo sobre unir as pessoas e eu sei que o que nos une é o que temos em comum. Então, no Orkut, todos tiveram conversas maravilhosas sobre coisas que amavam e compartilharam, riram e se divertiram muito", contou.

Com a experiência do Orkut e do Hello, Buyukkokten espera lançar a rede social cm positividade e reunindo experiências.

'As mídias sociais são tóxicas agora'

O fundador também aproveitou a oportunidade para criticar a dinâmica das redes sociais hoje.

"Elas priorizam o lucro sobre a segurança e elas realmente lucram com a negatividade e a raiva porque as emoções negativas mantêm as pessoas afastadas por mais tempo, o que significa que elas passam mais tempo olhando anúncios e essas empresas conseguem lucrar mais exibindo anúncios e também coletando e vendendo dados. As mídias sociais são tão tóxicas agora", continuou.

Sucesso no Brasil nos anos 2000, a rede social possuía 300 milhões de usuários do mundo. Buyukkokten acredita que as pessoas se lembram do Orkut como um lugar de encontro com amigos, início da carreira e até criação de família.

"Eu acho que podemos trazer esse engajamento autêntico e genuíno de volta. E a chave é usar a tecnologia para usar ferramentas como IA [inteligência artificial] e aprendizado de máquina. Podemos trazer essa autenticidade e conexão de volta à sociedade por meio das mídias sociais se otimizarmos os algoritmos', continuou.

Orkut

A rede social, que reuniu mais de 30 milhões de brasileiros, foi criada pelo engenheiro de software turco Orkut Büyükkökten, em 24 de janeiro de 2004.

O Orkut tinha como maioria de participantes brasileiros e indianos, mas o foco inicial da rede social eram os estadunidenses. A versão em português foi lançada em 5 de abril de 2005. No Brasil, a plataforma fez sucesso no início dos anos 2000.

Durante a trajetória, a rede social chegou a alterar a logo de "orkut" para "yogurt", em 1º de abril de 2008.

A perda de usuários começou em outubro de 2011, quando ocorre o crescimento de outras redes, como o Facebook e o Twitter.

O Orkut era uma plataforma ligada ao Google e existiu até 30 de setembro de 2014.