CAPTEI: Catarina Cavalcante Convoca Amigas que Sabem Viver para Celebrar 4.5

Na tarde de sexta-feira, 09, o Barbra’s Náutico foi o point de amigas e familiares para festejar os 4.5 de Catarina Cavalcante, carinhosamente chamada de Cacá, para um animado pagode.

Legenda: Catarina Cavalcante e Josy Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Cavalcante com o cantor Belinho e com as amigas Foto: LC Moreira

A festa começou com a cantora Josy Gomes, e seguiu com Belinho e banda trazendo o pagode raiz, bem a proposta do “niver”.

Legenda: Catarina Cavalcante e Priscila Capelo Foto: LC Moreira

A decoração foi assinada por Priscila Capelo. Um painel cheio de frases de músicas de pagode, incluindo a inspiradora citação do convite: “A vida é pra quem sabe viver, procure aprender a arte!” levou muitas convidadas para o selfie point.

Legenda: Catarina Cavalcante Foto: LC Moreira

Na hora dos parabéns, um bolo especial, da "Feito com Amor," foi o centro das atenções, além, claro, de Catarina, que usava uma linda produção de macramê da marca cearense Sandblue, irradiando charme, beleza e felicidade.

Legenda: Catarina Cavalcante com amigas Foto: LC Moreira

Foi uma tarde repleta de alegria, cantoria e pagode, marcando um início de ciclo tão vibrante quanto a aniversariante.

Legenda: Jeritza Gurgel e Catarina Cavalcante Foto: LC Moreira

Dito isso,

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira!

