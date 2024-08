Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (15)

A novela 'No Rancho Fundo' desta quinta-feira (15) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Ariosto exige falar com Zefa Leonel antes de rescindir o contrato.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta quinta-feira

Ariosto exige falar com Zefa Leonel antes de rescindir o contrato. Caridade ajuda Primo Cícero. Deodora diz a Vespertino que se casará com Ariosto. Ariosto fala com Artur sobre Deodora, e Marcelo Gouveia ouve. Quinota informa a Zefa Leonel as condições do sogro para desfazer o contrato, e Seu Tico Leonel se enfurece.

Caridade encontra Esperança. Marcelo tenta intrigar Nastácio e Benvinda contra os Leonel. Artur se preocupa por não conseguir falar para Quinota que atropelou Blandina. Blandina faz uma reunião com toda a família para anunciar sua separação. Zefa Leonel procura Ariosto.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.