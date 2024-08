Nova onda de calor no Brasil começa a partir de domingo (18); veja as regiões afetadas

Após uma onda de frio em todo o País, o Brasil deve enfrentar um aumento significativo de temperatura a partir deste sábado (17), com agravamento no domingo (18). Segundo o Climatempo, a onda de calor deve seguir até a próxima quinta-feira (22).

A elevação na temperatura nas regiões afetadas será de 2,5ºC a 3ºC em algumas áreas do País, mas outras podem chegar a ter aumento de 5ºC a 7ºC. As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem ser as mais afetadas.

No Ceará, segundo mapa divulgado pela empresa de meteorologia, o aumento não deve ser significativo, mas pode chegar a 1ºC a mais em algumas cidades do Estado.

O Climatempo explica que o aumento da temperatura previsto para os próximos dias tem características parecidas com outras ondas de calor que ocorreram no País neste ano. O fenômeno ocorre pela alta pressão em médios níveis da atmosfera, o que impulsiona ventos quentes e deixa o tempo mais seco.

A mudança brusca no tempo inspira cuidados na saúde, já que pode dificultar a respiração e exigir mais hidratação.