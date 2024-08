Ressaca faz mar avançar na orla do Leblon com ondas de até 4 metros; veja vídeo

Provocando ondas de até quatro metros, uma ressaca no mar do Rio de Janeiro alagou a orla do Leblon, na zona sul da cidade, nessa terça-feira (13). O fenômeno, que interditou o trânsito na região, também provocou a morte de um idoso em outro bairro litorâneo da capital fluminense.

Em imagens publicadas no X, antigo Twitter, é possível observar a água se espalhando pela pista, após uma forte onda atingir um trecho do famoso calçadão. Outros registros mostram a calçada e a via tomadas por areia trazida pelo mar.

Para realizar procedimentos de limpeza e manutenção, o Centro de Operações Rio (COR) bloqueou o trânsito nos túneis Vice-Presidente José de Alencar, Santa Bárbara e Rebouças, além do Elevado Presidente Itamar Franco, ao longo da madrugada.

De acordo com aviso emitido pela Marinha do Brasil, a ressaca deve durar até a noite desta quarta-feira (14).

MORTE DE IDOSO

Um idoso, de 75 anos, morreu após ser arrastado por uma onda em praia no Leme, na manhã dessa terça. Segundo o g1, a vítima estava em um mirante, quando foi atingido pela água e levado para o oceano.

Apesar de ter sido socorrido por bombeiros do quartel de Copacabana, o homem foi levado em estado grave para o Hospital Miguel Couto e não resistiu aos ferimentos.

Após a ocorrência, o acesso ao mirante foi suspenso por questões de segurança.

ORIENTAÇÕES PARA PREVENIR ACIDENTES

Ajudando a prevenir novos incidentes, o COR listou uma série de recomendações para os indivíduos que estejam na área litorânea durante o período de ressaca: