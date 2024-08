Família é encontrada morta em apartamento de Uberlândia; suspeita é de intoxicação

Uma família de quatro pessoas foi encontrada morta, no último domingo (11), em um apartamento em Uberlândia, no interior de Minas Gerais. Segundo informações do g1, a suspeita é de intoxicação por monóxido de carbono.

O apartamento da família fica no 4º andar de um dos 16 blocos do condomínio. As vítimas são pai e mãe, de 33 e 34 anos, respectivamente; um menino de 11 anos e uma adolescente de 15 anos.

Segundo a Defesa Civil, a provável causa da tragédia é intoxicação por monóxido de carbono, que teria vazado de um aquecedor a gás que fica na cozinha, e a família estaria usando para aquecer a água.

Veja também País Casal morto em acidente de avião em Vinhedo é velado com alianças unidas por fita branca País Jovem com neuralgia do trigêmeo terá 'bomba de analgésicos' implantada para controlar dor; entenda

Vítimas se preparavam para almoço com parentes

Conforme o Corpo de Bombeiros, parentes esperavam a família para o almoço do Dia dos Pais, e começaram a se preocupar com a demora deles. Os parentes decidiram ir até o apartamento, mas já encontraram a família sem vida.

A Polícia Militar (PM) informou que, ao chegar no local, a equipe encontrou a mãe e os dois filhos no chão da sala e Danilo no banheiro, todos já sem vida.