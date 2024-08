Saiba quem é 'Fernandin OIG', suposto responsável pelo Jogo do Tigrinho no Brasil

Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandin OIG, é apontado como o responsável pelo Jogo do Tigrinho no Brasil, e pode ser investigado. A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado tem buscado rastros sobre a origem do game no País.

O "Fortune Tiger" foi fundado em Malta, mas tem se tornado uma febre no Brasil, e a suspeita é que uma empresa nacional esteja alavancando essa operação. Segundo a senadora Soraya Thronicke, o empreendimento é o One Internet Group (OIG), fundado pelo influencer brasileiro em 2016, com sede em Teresina.

Nas redes sociais, a OIG é descrita como uma holding que gera receitas por meio das redes sociais e investe em startups de tecnologia ao nível mundial.

Em nota publicada no perfil de Fernando Oliveira, a diretoria da empresa negou ter relações com o Jogo do Tigrinho: "Sem mais, reiteramos nosso compromisso com a legalidade das nossas ações e refutamos veementemente qualquer falsa informação (fake news) que nos vincule a uma “representação” oficial no Brasil do “Fortune Tiger”, produto da empresa PG Soft".

Quem é Fernandin OIG

Fernandin OIG tem mais de 1,2 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele mostra seu estilo de vida luxuoso, e inclusive possui um iate e um avião avaliado em R$ 65 milhões.

Ele é popular entre famoso e esteve no último leilão do Instituto Neymar Jr., em São Paulo, e adquiriu a chuteira banhada a ouro 18 quilates por R$ 1,4 milhão.