Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (15/8)

Hoje temos um grande triângulo de fogo ativado no Céu. O Sol em Leão, a Lua em Sagitário e Quíron em Áries formam um trígono perfeito e pode ser que você fique mais sensível, reagindo de forma intensa a estímulos que normalmente poderiam ser ignorados ou geridos de forma mais tranquila. A Lua vai fazer um aspecto desafiador com Netuno, despertando uma postura de vitimismo. Mas lembre-se, o mundo não está contra você. A Lua chega no signo de Capricórnio e você será incentivado(a) a examinar as estruturas da sua vida e responsabilidades, especialmente a autoresponsabilidade.

Áries

Querido(a) ariano(a), sua força e determinação são dons poderosos, mas é importante lembrar que com essa energia vem também a responsabilidade. Assumir o controle de suas ações e decisões é o primeiro passo para conquistar o que deseja. Não se escondam atrás das circunstâncias ou culpem os outros pelos desafios que enfrentam.

Touro

Querido(a) taurino(a), você têm um coração grande e um desejo profundo por estabilidade e segurança em suas relações. No entanto, ao buscar validação externa, você o risco de se perder de si mesmo(a) e desenvolver uma dependência emocional que pode ser prejudicial. Lembrem-se de que o verdadeiro valor e segurança vêm de dentro.

Gêmeos

Querido geminiano, com sua mente ágil e curiosidade insaciável, é fácil se perder em busca de respostas e apoio externo. No entanto, é fundamental entender que ninguém pode salvar vocês além de vocês mesmos. Colocar essa responsabilidade em outras pessoas não só desgasta as relações, mas também impede seu próprio crescimento.

Câncer

Querido canceriano, sua dedicação e cuidado com tudo o que faz são admiráveis, e é natural que você deseje ser reconhecido pelos seu esforço. Saibam que o reconhecimento externo é importante, mas nunca se esqueça do seu valor. O brilho que você está buscando lá fora está dentro do seu próprio coração.

Leão

Leonino(a), a desilusão pode ter ferido seu orgulho e abalado seu coração, mas lembre-se que dentro de você reside uma força que é inabalável. Aproveite o momento para reencontrar seu verdadeiro caminho. É hora de deixar para trás aquilo que não ressoava com sua essência e escolher um caminho que seja autêntico e alinhado com quem você realmente é.

Virgem

Virginiano, você está constantemente em busca da ordem, mas é importante lembrar que a sua jornada de vida começa quando você se permite desapegar do controle. Tente conversar com seus medos, pois eles podem estar minando sua autoconfiança e impedindo seu crescimento. Nem tudo precisa estar perfeitamente planejado ou sob controle para dar certo.

Libra

Librianos queridos, vocês possuem um dom especial para criar harmonia e equilíbrio nos relacionamentos, mas é essencial lembrar que a verdadeira paz começa dentro de cada um de nós. Assumir a autorresponsabilidade em suas relações significa reconhecer que vocês também têm um papel crucial na dinâmica que se desenrola.

Escorpião

Escorpiano poderoso, você carrega uma intensidade e uma profundidade que são raras, mas é crucial lembrar que essa força deve ser direcionada para aquilo que realmente importa. Se você se sente estagnado, é hora de se priorizar e de alinhar sua rotina com seus verdadeiros desejos e propósitos.

Sagitário

Sagitariano aventureiro, sua visão ampla e espírito livre são seus maiores trunfos, mas para alcançar tudo o que desejam, é essencial que acredite em si mesmo. Confie nas suas ideias, pois elas têm o potencial de abrir caminhos que outros nem sequer enxergam. Quando você eleva sua autoestima, eleva também o nível de suas conquistas.

Capricórnio

Capricorniano determinado, você sabe melhor do que ninguém a importância da disciplina e do trabalho árduo para alcançar metas. No entanto, às vezes, o peso do passado pode dificultar o caminho. Hoje, pode ser o momento ideal para encerrar ciclos que já não servem ao seu propósito e deixar para trás as situações desconfortáveis que têm carregado. Lembre-se de que cada fim é também um novo começo.

Aquário

Aquariano, sua mente está repleta de ideias inovadoras e únicas, mas essas ideias só ganham vida quando você as coloca em movimento. Não se deixe paralisar pela dúvida ou pelo medo do julgamento dos outros. É hora de acreditar na sua capacidade de transformar o mundo ao seu redor, começando por confiar mais em si mesmo.

Peixes

Pisciano, seu coração generoso e sua profunda sensibilidade são dons preciosos, mas é essencial que aprendam a lidar com o mundo material de forma equilibrada. Reconheça o valor dos seus bens e recursos, não apenas como algo externo, mas como uma extensão do seu próprio valor.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.