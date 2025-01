BBB 25: Gracyanne Barbosa revela que não come chocolate há 20 anos

A musa fitness Gracyanne Barbosa fez uma revelação que deixou os confinados e o público intrigados: ela não come chocolate há 20 anos. A influenciadora falou sobre o assunto na madrugada desta terça-feira (14), durante a Prova de Resistência do BBB 25.

Em um bate-papo com Victória Strada, Diego Hypólito e Gabriel sobre como será sua festa quando for líder da semana, a musa fitness explicou que seu corpo já se adaptou à ausência do doce e que a única exceção é a versão saborizada em suplementos nutricionais.

"Quanto tempo tu não vê um chocolate?", perguntou Strada. "Tem 20 anos", respondeu Gracyanne. "Porque tu não gosta ou é restrição?", questionou Gabriel. "Acostuma", respondeu a musa fitness.

Gracyanne ainda revelou qual será o tema da festa caso conquiste a liderança da casa: fitness e dança. Em dupla com a irmã Giovanna, a modelo deixou a prova após quase três horas de resistência.

AMOR AO EX

Gracyanne Barbosa também se declarou para o seu ex-marido Belo durante a tarde desta terça-feira (14), no Big Brother Brasil 25. A influenciadora estava conversando com o ex-ginasta Diego, quando o assunto do seu antigo companheiro surgiu.

"Eu sei que é um assunto delicado, mas eu amo o Belo", afirmou o esportista. Gracyanne, que estava se exercitando, não titubeou e se declarou para o ex-marido. "Não é delicado, não. Amamos o Belo. O Belo é muito incrível", tranquilizou a modelo.

"O Belo é maravilhoso, como artista e como pessoa, também. É como um pai pra Gi", afirmou a influenciadora, se referindo à irmã, Giovanna Jacobina. "O Belo foi a pessoa que me ensinou a falar 'eu te amo', eu não sabia fazer isso. Eu sou a fã número um dele", complementou.

O cantor e a modelo foram casados durante 16 anos, entre 2008 e 2024. Em abril do ano passado, os dois anunciaram o divórcio. Apesar da separação, eles ainda mantêm uma relação de amizade.