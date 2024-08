Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (15)

A novela 'Cheias de Charme' desta quinta-feira (15) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Gilson se defende de Sandro.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta quinta-feira

Gilson se defende de Sandro. Otto se surpreende ao ver Conrado trabalhando na sapataria. Laércio é hostil com Chayene. Rosário chora ao lado de Fabian/Inácio e se declara para ele. Penha diz a Sandro que quer ficar com Gilson. Fabian se entristece por constatar a paixão de Rosário por Inácio. Máslova sugere que Conrado peça a Cida para falar com Otto sobre ele.

Sandro inicia uma corrida de táxi com um homem que acredita ser um bandido. Inácio procura Rosário. O passageiro sente-se mal no táxi e Sandro o leva para o hospital. Cida vê Elano beijando Stela. Inácio se emociona com o sofrimento de Rosário durante o show. Sandro encontra uma mala cheia de dinheiro deixada pelo passageiro no táxi.

Inácio decide falar com Rosário. Tom impede Inácio de contar a verdade para Rosário. Cida sugere que Conrado venda seu cavalo e devolva o dinheiro para Otto. Lygia gosta que Gilson fique mais tempo em sua casa. Chayene pede que o camareiro do hotel a coloque no quarto de Fabian. Conrado entrega o dinheiro da venda do cavalo a Otto e deixa o pai abalado.

Elano conta para Stela que já teve um envolvimento com Cida. Sandro entrega a mala com o dinheiro que achou para a polícia.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.