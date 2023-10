Previsão do signo de Câncer para hoje, 4 de outubro

Depois de muitas voltas, Mercúrio chega no signo de Libra. Desde o dia 28/07, ele estava em Virgem, apegado a detalhes, solicitando novos métodos de execução. E devido ao seu movimento retrógrado, iniciado no dia 23/08, você foi mais cobrado(a) ainda e teve que tirar da manga uma ideia ou método que facilitasse seu trabalho, rotina ou aquele tema que estava dando muita volta, sem obter resultado ou apenas acumulando erros.

E após grandes zigue-zagues, Mercúrio chegou em Libra e permanece até o dia 22/10, você estará mais flexível, só precisa encontrar a medida certa entre sua opinião e o ponto de vista do outro.

Olha a luz no fim do túnel, tem uma estrela no céu, ou melhor, várias. Você só precisa se entregar e renovar a confiança.

Veja também

Câncer

Quando Mercúrio entrar em Libra no dia 04, a atenção se volta para o lar e a família. Até o dia 22, você pode sentir vontade de fazer pequenas mudanças em casa ou ter conversas mais profundas com seus entes queridos. O ambiente doméstico se torna seu refúgio e palco para pequenas (ou grandes) novidades.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.