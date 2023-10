Horóscopo semanal: veja a previsão dos signos para o período de 2 a 8 de outubro de 2023

A semana inicia pegando carona com as influências da última Lua cheia, ou seja, você tem uma força marciana que te encoraja e você não pode ignorar a tensão entre o que você precisa e o que quer ou entre o que você tem e o que realmente precisa. Faça da ambivalência uma amiga, pois agora você já sabe o que precisa abordar para virar a esquina. No dia 2 (segunda-feira), Mercúrio se opõe a Netuno e sua mente é tomada por pensamentos nebulosos. O diálogo não fica claro, principalmente nas questões de trabalho.

No dia 3 (terça-feira), Mercúrio nos últimos graus do signo de Virgem faz um aspecto harmonioso com Plutão, que tal mergulhar fundo numa ideia, negociação, projeto ou investimento? Arrisque e abra mão da zona de conforto, quanto mais desapegado (a) você for maior a colheita. E na quarta-feira (dia 4), Mercúrio se despede de Virgem e chega no signo de Libra, favorecendo os relacionamentos e parcerias. Essa flexibilidade e visão multifacetada trazida por Mercúrio em Libra permanece até o dia 22/10. Aproveite para ter aquela conversa diplomática e se expressar com delicadeza.

No dia 6 (sexta-feira), a lua míngua no signo de Câncer, busque aconchego no seu lar. Será um período de recolhimento, interiorização e introspecção. Tempo de poupar energia. E no final da semana, o Céu começa a esquentar, o dia 8 (domingo) é marcado por um conflito entre Marte e Plutão e você vai se sentir como um Vulcão em erupção. Segure a onda e já se programe, pois será um domingo de muito desconforto. O Universo vai exigir de você uma mudança muito necessária.

Veja também

Áries

Pode ser uma semana de oportunidades e armadilhas. Na segunda-feira (02), você vai precisar de um esforço a mais para se concentrar e qualquer atividade intelectual será mais desgastante. Cuidado para não se perder mais uma vez por caminhos tortuosos. Mas na terça (03), a sensação é de renascimento, principalmente quando se trata de reconhecimento. Alguém vai reconhecer o seu trabalho e vejo muitas oportunidades.

E quando Mercúrio chegar no signo de Libra, você será convidado a olhar para seus relacionamentos e parcerias. Um negócio só é bom se as duas partes ficam felizes. Um relacionamento só é saudável quando você encontra uma forma de equilibrar suas próprias necessidades e expectativas com as do outro. Então, até o dia 22 de outubro, foque nos seus relacionamentos e fique aberto (a) para novos contratos ou ajustes na sua relação amorosa.

No final de semana o melhor a fazer é buscar o conforto do seu lar. Busque se nutrir emocionalmente, pois tudo que você precisa é de paz e harmonia para enfrentar a tensão entre Marte e Plutão no domingo (08). Pode ser que apareça um chefe irritado, um parceiro (a) mal-humorado (a) ou um cliente reclamão. Respire fundo.

Touro

A semana começa com um choque entre Mercúrio e Netuno, previsto para o dia 02, provavelmente gerando incertezas acerca da verdadeira essência de seus parceiros, amigos e colegas. Você vai perceber que as pessoas não são tão transparentes quanto aparentam ser, portanto, é fundamental manter sua discrição e evitar espalhar ou alimentar rumores. Se for possível, considere se afastar das redes sociais.

No entanto, relaxe, pois essa energia muda rapidamente. No dia seguinte, Mercúrio se conecta com Plutão, e é como se alguém acendesse uma luz no fim do túnel. Nesse dia, não apenas é apropriado se expressar, mas também é uma oportunidade para utilizar sua habilidade persuasiva e convencer um paquera ou cliente de que você é a pessoa certa. Suas capacidades comunicativas estarão em alta.

No dia 04, Mercúrio ingressa em Libra, direcionando seu foco para assuntos cotidianos. Até o dia 22, aproveite para rever suas tarefas diárias e organizar suas atividades. A Lua Minguante em Câncer a partir do dia 06 traz um desejo de ficar em casa ou convidar seus amigos mais próximos para uma conversa sincera, talvez até mesmo aqueles que você estava questionando no começo da semana. O fim de semana traz uma tensão entre Marte e Plutão no dia 08, exigindo que você seja cauteloso em relação à sua paciência.

Gêmeos

Preparado (a) para a semana, geminiano (a)? Ela parece iniciar calma, mas, na verdade, está confusa. Mercúrio e Netuno estão num cabo de guerra (dia 02), tensionando a sua vida doméstica e profissional. Aquele velho dilema trabalho X família rouba a cena novamente. Mas o melhor a fazer é estabelecer alguns limites e não se deixar levar por cobranças.

Quanto às relações, as coisas começam a melhorar logo no dia seguinte, quando Mercúrio e Plutão se unem. Pode ser que algo bom seja revelado. Ou você tenha que falar sobre um assunto que estava evitando e isso vai te fazer muito bem. Aproveite o poder de Plutão e corte o mal pela raiz. A vida pode ficar ainda mais interessante, pois a entrada de Mercúrio no signo de Libra no dia 04, ativa sua criatividade, além de dar um 'up' no carisma, o que é bom tanto para se envolver com projetos pessoais, como para valorizar o trabalho.

A lua minguante em Câncer (no dia 06) traz o foco para as finanças. Não faça grandes investimentos e evite compras desnecessárias, pois a tensão entre Marte e Plutão (dia 08) pode trazer dívidas ou a possibilidade de um investimento furado. Aconselho que você arrume sua casa de forma que o ambiente fique mais agradável.

Câncer

Se o começo da semana promete confusão e mal-entendidos na comunicação, o melhor a fazer é silenciar e observar mais. Mercúrio e Netuno em cabo de guerra na segunda-feira (dia 02) trazem um pouco de distração. Nem tudo é o que parece! Redobre a atenção com papéis e e-mails importantes.

Mas no dia seguinte, Mercúrio forma um aspecto bonito com Plutão, acendendo uma luz, especialmente em questões amorosas ou que envolvem alguma parceria. E agora você pode ter aquela conversa que vem adiando, ambos os lados estão abertos a mudanças e compromissos.

Mercúrio entra em Libra no dia 04, a atenção se volta para o lar e a família. Seu lar se transforma em um refúgio acolhedor e cenário para eventos emocionais, tanto pequenos quanto significativos. A Lua míngua em seu signo no dia 06, prepare-se para finalizações e resoluções importantes.

Você está no melhor momento para fechar ciclo. É válida a reflexão do ciclo que vai se encerrando aqui. Até porque, com a tensão entre Marte e Plutão no dia 08, tudo indica que você pode viver possíveis conflitos em casa ou com seu parceiro. Se organize internamente para não forçar a barra e evitar desentendimentos maiores.

Leão

Até o dia 02/10 não faça dívidas, não assine contratos. Mercúrio e Netuno estão atuando na sua área financeira, e você não vai enxergar bem as entradas e saídas do caixa. Mas nada como um dia após o outro, no dia 03, você pode focar na carreira e nas finanças com muita segurança. Mercúrio e Plutão estão dando uma super força, tornando a terça-feira o dia mais perfeito para investir em novas estratégias ou até mesmo lançar algo novo no mercado.

Se você está de olho em uma nova chance de trabalho, é o momento certo para agir, pois a partir do dia 04, Mercúrio chega em Libra e seu poder de comunicação estará a todo vapor. Até o dia 22, divulgue o seu trabalho, o momento é ótimo para marketing e vendas.

A Lua Minguante, que começa no dia 06, pede que você se preserve nos próximos dias. Com Marte e Plutão super explosivos no dia 08, melhor ficar atento(a). Evite locais muito movimentados e compromissos que exigem demais de você. Até o dia 08/11, continue evitando gastos. Mantenha o foco e pense antes de fazer compras impulsivas.

Virgem

No dia 02, Mercúrio e Netuno estão tentando te confundir um pouco, por isso, cuidado para não se sentir provocado (a) ou fazer drama onde não tem. A vantagem é que já no dia seguinte, não apenas você pensa com maior clareza, mas também possui a habilidade de dialogar e persuadir qualquer pessoa a respeito de uma ideia ou situação que deseje promover.Graças à interação entre Mercúrio e Plutão, tudo indica que você consegue esclarecer qualquer mal-entendido ou vender aquela sua ideia genial.

Mas vejo que ainda existe um campo de batalha a ser enfrentado, pois a partir do dia 04, com a chegada de Mercúrio em Libra, você terá que tomar muito cuidado nas negociações ou escolhas relacionadas às finanças. O planejamento se tornará seu aliado mais valioso, especialmente à medida que a Lua entra em sua fase minguante a partir do dia 06, incentivando uma reavaliação de suas metas.

E atenção, no dia 08, Marte e Plutão estarão envolvidos em um embate intenso, o que pode desencadear conflitos e tensões, especialmente em questões financeiras e relacionamentos. No entanto, como toda tempestade eventualmente se dissipa, a boa notícia é que Vênus entra em cena para amenizar as coisas do seu lado, com uma passagem harmoniosa até 08/11.

Libra

A semana inicia com aquela sensação de que a realidade não corresponde com suas fantasias, sua energia física está mais baixa e o melhor a fazer é não tomar decisões importantes. Deixe tudo para terça-feira (dia 03), já que Mercúrio e Plutão estarão em sintonia perfeita, facilitando as finalizações, a resolução de pendências ou problemas que têm tirado seu sono. Finalize ciclos e siga mais leve.

E Mercúrio chega no seu signo a partir do dia 04, abrindo caminhos e afiando a sua comunicação. Até o dia 22/10, as negociações fluem e as portas se abrem, aproveite! No dia 06, a Lua começa a minguar em Câncer, o foco se voltará para a sua área profissional. O céu vai te ajudar a concluir projetos ou repensar a sua vida profissional. Algumas coisas não fazem mais sentido e os encerramentos dão espaços para novos inícios.

Tente relaxar no final de semana, pois no dia 08 (domingo), você vai ter que enfrentar uma tensão entre Marte e Plutão e essa tensão é sentida, principalmente na vida doméstica, evite conflito familiar, pois a pressão na sua casa vai subir.

Escorpião

A semana de 02 a 08/10 chega te convidando a mergulhar profundamente. O seu poder investigativo estará mais apurado do que nunca. Mas não esqueça que a oposição de Mercúrio e de Netuno no dia 02, dificulta um pouco a sua compreensão dos processos e você não enxerga a realidade. Porém, no dia 03, o trígono entre Mercúrio e Plutão traz um pouco de clareza para a sua comunicação. E agora você enxerga o cenário completo e tudo que acontece nos bastidores. A terça-feira é super favorável para aquela conversa sincera.

E prepare-se para mergulhos mais profundos ainda, pois Mercúrio chega a Libra no dia 04, e pode trazer insights sobre assuntos ocultos e alguns segredos. Mas evite sair compartilhando tudo por aí. Já no dia 06, a Lua minguante em Câncer pede alguns ajustes. Reflita sobre o que não saiu como planejado ou esperado. E faça os cortes necessários, principalmente, quando se trata de ideias e conhecimento. Esteja aberto(a) a mudar de ideia. Reveja suas metas e, talvez, reconsidere aquele plano de viagem. E atenção redobrada no dia 08 com Marte e Plutão super tensionados. Se puder, evite situações de risco, como discussões acaloradas no trânsito ou práticas esportivas perigosas.

Sagitário

A semana inicia com a oposição entre Mercúrio e Netuno que vai fazer você se sentir um pouco inseguro(a). Você vai ter que buscar equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. E por mais que você se esforce, nada será o suficiente. Então, relaxa! Algum prato vai cair. Mas deixe para decidir na terça (dia 03), qual prato você escolhe deixar cair, pois qualquer decisão tomada nesse dia será a mais acertada. Com Mercúrio e Plutão em harmonia, você ganha poderes de negociação. Então se você sente que está trabalhando demais ou assumindo muitos compromissos no seu trabalho, aproveite a terça para renegociar seu salário ou aumentar o valor do seu trabalho.

A partir do dia 4, Mercúrio entra em Libra, acho que sua agenda vai ficar mais movimentada, sua vida social estará mais ativada e repleta de oportunidades. Até o dia 22, se abra para conhecer pessoas importantes ou até mesmo ser reconhecido (a) pelo seu trabalho. E a partir do dia 06, com a chegada da Lua minguante, é essencial que você questione do que precisa se libertar para se sentir seguro (a) novamente. Isso porque a quadratura entre Marte e Plutão no dia 08 pode te levar a tomar decisões impulsivas e agressivas — e que você provavelmente irá se arrepender de ter feito desta maneira.

Capricórnio

A semana começa com um pedido de cautela e silêncio, capricorniano (a). Em vez de expressar sua opinião franca, neste dia, a estratégia mais sábia é ouvir mais e falar menos. A oposição entre Mercúrio e Netuno aumenta o risco de uma frase mal colocada que poderia criar tensões desnecessárias em sua carreira. No entanto, no dia 3, Mercúrio se alinha harmoniosamente com Plutão, tornando este o momento ideal para empreender ações que requerem coragem e habilidades persuasivas. Se tem um projeto de trabalho precisando de divulgação, coloca a cara nas redes sociais! Ou talvez seja o momento de convencer um cliente ou chefe a pagar o que você está pedindo. Acredito em você! Até porque, a partir do dia 4, a chegada de Mercúrio em Libra, marca um período do ano muito favorável para aqueles que desejam aumentar seu conhecimento em busca de carreiras mais lucrativas e posições mais influentes. Não deixe essa energia passar sem tirar proveito dela!

Na Lua minguante, que começa em Câncer no dia 06, você provavelmente vai sentir necessidade de olhar para uma relação importante mais de perto. Mas atenção ao dia 08, que é bandeira vermelha para qualquer tipo de confronto direto. Imagina que você descobre que alguém está falando pelas suas costas? Respira fundo e conte até dez antes de reagir. Uma resposta impulsiva poderá prejudicar sua reputação a longo prazo. O segredo é deixar a corda para o outro se enforcar, não se comprometa, pois o marido é ótimo para melhorar sua imagem pública.

Aquário

Como vai sua situação financeira, aquariano (a)? É fundamental que você tenha bastante cautela com seus investimentos e evite qualquer impulso excessivo de gastos. Recomendo manter distância do seu cartão de crédito. Na segunda-feira, é crucial que você analise minuciosamente suas decisões, já que o ambiente cósmico está um pouco disperso, aumentando o risco de tomar decisões desvantajosas. No entanto, no dia 3, com a aliança entre Mercúrio e Plutão, você sentirá uma conexão profunda com seu eu interior. Este é o momento perfeito para fazer algumas mudanças, especialmente aquelas áreas que não estão funcionando bem, e também para estabelecer metas de forma definitiva.

Além disso, a partir do dia 4, sua mente estará aberta a novas perspectivas. A passagem de Mercúrio pelo signo de Libra, entre 4 e 22 de outubro, provavelmente ampliará sua capacidade de concentração e foco. Imagino que um livro, um documentário ou até uma conversa com alguém de outra cultura desperte seu interesse por temas que você nunca imaginou. Se você é estudante, este é o momento de brilhar nos estudos ou em apresentações.

A Lua minguante no dia 6 pede para que você não ignore sua saúde. Se tem andado estressada e pulando as aulas de yoga ou a corrida matinal, é hora de repensar suas prioridades. Seu corpo vai agradecer e sua mente também. E preste atenção no dia 08 (domingo) para não fazer nada no calor do momento que possa se arrepender depois. Sobretudo em questões envolvendo debates filosóficos ou religiosos, tente manter a calma e não entrar em confrontos.

Peixes

Na segunda-feira, dia 02, a conjunção entre Mercúrio e Netuno pode deixar você propenso a tirar conclusões equivocadas, especialmente quando se trata de relacionamentos. Por exemplo, você pode interpretar a demora do seu parceiro em responder uma mensagem como sinal de traição ou desinteresse. É fundamental evitar cair nessa armadilha mental. Antes de tirar qualquer conclusão precipitada, é importante que você tenha uma conversa franca. Evite agir com base em suposições infundadas. Já no dia 03, você terá uma oportunidade valiosa para ampliar sua rede de contatos profissionais graças à excelente harmonia entre Mercúrio e Plutão. Imagine receber uma mensagem de um amigo antigo oferecendo um trabalho freelancer perfeitamente alinhado com o seu nicho de interesse? Essa é a classe de oportunidade que pode surgir. Não se esqueça de expressar sua gratidão depois.

A partir do dia 04, Mercúrio ingressa no signo de Libra, ativando uma área da sua vida que demanda um nível ainda maior de reflexão profunda e atenção aos detalhes. Quem sabe aquela apólice de seguro que você deixou esquecida na gaveta se revele como a chave para otimizar suas finanças? Ou talvez você descubra um imposto que nunca soube que poderia deduzir? O que é certo é que você sentirá uma forte vontade e habilidade para investigar profundamente as situações. Isso é particularmente positivo, pois, com a Lua minguante entrando em Câncer a partir do dia 06, você pode perceber com mais clareza o que precisa ser priorizado neste momento. A ênfase agora está em buscar maior segurança e estabilidade, e a chegada de Vênus em Libra a partir do dia 08 amplifica ainda mais essa influência.

Até 08/11, é um período propício para lidar com questões relacionadas a heranças ou finanças compartilhadas, e também favorece significativamente a sua vida sexual. Cuidado apenas com uma quadratura entre Marte e Plutão (dia 08), que traz um alerta vermelho para ações impulsivas. Imagine bater o pé na reunião de condomínio sem conhecer a fundo todas as regras. Vai por mim, você não quer ser a vizinho (a) do babado por motivos errados.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.