Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (2/10)

Pegue leve nesta segunda-feira, as emoções estão confusas e os sentimentos dispersos. A comunicação não será tão fluida, falta clareza no diálogo e dificuldade de concentração. Evite marcar muitos compromissos ou eventos importantes, pode ser que você se disperse mais uma vez. A falta de concentração é a marca mais importante dessa interação Mercúrio-Plutão, prepare-se para renascer de novo.

Áries

É importante que você esteja ciente desde o início, ariano (a), a semana reserva um grande potencial de oportunidades, mas também traz consigo algumas armadilhas. Com a oposição entre Mercúrio e Netuno, o Universo sinaliza que a segunda-feira pode começar de forma um pouco desafiadora. Uma noite mal dormida pode deixá-lo (a) sensível, desconfortável e com disposição reduzida. Nesse sentido, é aconselhável evitar agendar qualquer compromisso relacionado à sua saúde para esse dia.

Touro

A segunda é marcada por uma oposição entre Mercúrio e Netuno no dia 02, e isso provavelmente vai fazer você questionar a verdadeira natureza das amizades ao seu redor. É possível que você sinta que as pessoas não estão sendo tão transparentes quanto aparentam ser. Portanto, é de extrema importância que você mantenha sua discrição e evite disseminar ou alimentar fofocas. Se for possível, considerar fazer uma pausa das redes sociais também pode ser uma boa ideia.

Gêmeos

Pronta, geminiano (a)? No dia 02, Mercúrio e Netuno estarão em desacordo, gerando tensões entre sua vida familiar e profissional. Pode ser que você se veja em um dilema, dividido (a) entre dedicar tempo à família e manter o foco no trabalho. Minha sugestão? Defina limites claros e não permita que cobranças, de qualquer origem, consumam sua energia.

Câncer

Não há descrição mais apropriada para o início da sua semana do que a oposição entre Mercúrio e Netuno no dia 02, que traz a promessa de confusões na comunicação e mal-entendidos nas relações. Existe a tendência de distração, distorção de informações ou até mesmo a criação de problemas que não existem. Portanto, é crucial ter cautela ao tirar conclusões com base no que ouve e evitar falar demais. Lembre-se de que as aparências podem enganar! Além disso, é importante manter uma atenção especial em relação a documentos e e-mails importantes, pois há o risco de que eles se percam.

Leão

Esqueça a ideia de investir em algo grandioso ou assinar qualquer contrato no dia 02. Mercúrio e Netuno estão fazendo um pequeno espetáculo de ilusionismo na sua área financeira, e você não vai querer comprar ingressos para esse show. Segure a onda e guarde a caneta.

Virgem

O começo da semana não é um bom momento para tentar ler nas entrelinhas ou interpretar segundas intenções nas relações. No dia 02, Mercúrio e Netuno estão fazendo um número de mágica que pode confundir mais do que esclarecer, por isso, cuidado para não fazer drama onde não tem. Nem toda frase solta é indireta direcionada a você!

Libra

Sabe aqueles dias que você não quer sair da cama? Seja por preguiça ou porque você sente dor em lugares que nem sabia que existiam? Algo me diz que o dia 02 trará a sensação de que você está dirigindo por uma estrada tomada pela neblina. Isso é Mercúrio e Netuno conspirando para embaralhar seus pensamentos e intuição. Além disso, sua energia física provavelmente estará mais baixa. Aceite o conselho e não tome decisões importantes e, muito menos, se cobre por não dar conta de tudo nesta segunda-feira.

Escorpião

Operação resgate: amigos e paixões. É, meu/minha querido (a) escorpiano (a), a semana de 02 a 08/10 chega testando sua habilidade de desvendar enigmas emocionais. Com Mercúrio e Netuno fazendo o seu próprio jogo de "verdade ou desafio", fica difícil saber o que é fato ou fake, principalmente quando se trata de amigos e vida amorosa. Seu instinto pode te dizer que algo está errado, mas não confie cegamente nele. Não desta vez. Talvez você interprete errado o último meme compartilhado no grupo do WhatsApp, achando que é uma indireta e não tem nada a ver. Cuidado para não criar teorias da conspiração!

Sagitário

Na corda bamba. Logo no dia 02, a oposição entre Mercúrio e Netuno vai fazer você se sentir como se estivesse em uma corda bamba entre o trabalho e a vida pessoal. É o clássico dilema de como equilibrar as cobranças do chefe com as demandas do lar, e algo me diz que não importa o que você faça, não será o suficiente. Sabendo disso, não acorde suas rugas com esse tipo de preocupação — escolha você o prato que vai deixar cair.

Capricórnio

Seu silêncio vale ouro! Vovó já dizia que a gente tem dois ouvidos e uma boca por um motivo. E você vai me agradecer por lembrar desta máxima no dia 02, quando durante uma reunião de trabalho, alguém dê uma ideia ou faz uma colocação que você acha ruim (é raro, mas acontece sempre, né?). Ao invés de dar sua opinião sincera, neste dia, a melhor estratégia é escutar mais e falar menos. Com Mercúrio e Netuno em oposição, uma frase mal colocada pode gerar tensões desnecessárias com colegas ou superiores.

Aquário

Investir ou não investir? Eis a Questão! No dia 02, você pode se encontrar numa encruzilhada financeira. Talvez um investimento arriscado chame sua atenção, ou você tenha um impulso de gastar em algo sem pensar duas vezes. Se eu fosse você, aquariano (a), colocaria o cartão de crédito de castigo neste dia e daria mais ouvidos à razão. Se você tem um consultor financeiro ou amigo experiente na área, agora é um bom momento para trocar ideia.

Peixes

Conflito entre lógica e sentimento. Na segunda-feira, dia 02, a disputa entre Mercúrio e Netuno pode torná-lo vulnerável a tirar conclusões precipitadas, especialmente em relação a relacionamentos. Pense na situação em que seu parceiro demora para responder a uma mensagem, e você imediatamente suspeita de traição ou falta de interesse. É importante evitar essa cilada mental. Antes de chegar a qualquer conclusão, é aconselhável ter uma conversa aberta. Evite agir com base em suposições, certo?

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.