Pesquisa projeta fortuna dos 10 filhos de famosos mais ricos; veja lista

Ser filho de um astro de Hollywood ou de uma famosa cantora em evidência implica, muitas vezes, ser herdeiro de uma grande fortuna. Uma pesquisa encomendada pela Eletric Ride on Car empresa britânica — especializada na fabricação de brinquedos infantis — ranqueou as crianças e adolescentes que possuem as maiores fortunas estimadas. Nomes cotados são da família real britânica, cinema, música, entre outros segmentos.

A pesquisa projetou fortunas de 45 crianças dos mais diversos países. A princesa Charlotte, filha do príncipe William e de Kate Middleton, aparece no topo da lista. A projeção do estudo aponta que ela acumula R$ 27,9 bilhões. O irmão da garota, príncipe George, tem fortuna estimada em R$ 16,7 bilhões e ocupa o segundo lugar.

Herdeira da música, em terceiro lugar há um empate entre Blue Ivy Carter, filha de Beyoncé e Jay-Z, e o irmão de Charlotte e George, Louis: os dois somam R$ 11,1 bilhões. Em seguida, do cinema, a filha de Tom Cruise e Katie Holmes, Suri Cruise aparece com R$ 4,4 bilhões).

Veja a lista das 10 crianças mais ricas:

Charlotte (6 anos) - R$ 27,9 bilhões

George (8 anos) - R$ 16,7 bilhões

Luís de Cambridge (3 anos) - R$ 11,1 bilhões

Blue Ivy Carter (9 anos) - R$ 11,1 bilhões

Suri Cruise (15 anos) - R$ 4,4 bilhões

Stormi Webster (3 anos) - R$ 4 bilhões

Vivienne e Knox Pitt (13 anos) - R$ 1,1 bilhão

Max e Emme Maribel Miñiz (13 anos) - R$ 1,1 bilhão

Taimur Ali Khan Pataudi (4 anos) - R$ 559 milhões

Ryan Kaji (9 anos) - R$ 179 milhões

Riqueza do berço

De acordo com a pesquisa, as crianças com as maiores riquezas são aquelas que podem herdá-las através de fundos fiduciários, um acordo legal de sucessão do patrimônio familiar, enquanto aqueles que ganharam dinheiro através das próprias carreiras têm fortunas menores.‎

A empresa informou ainda que os números do patrimônio líquido foram provenientes de uma variedade de fontes, principalmente do portal ‎‎Celebrity Net Worth,‎‎ mas também usando outros artigos e postagens online quando os dados não estavam disponíveis.‎

"‎Embora todos os esforços tenha sido feitos para garantir que os patrimônios líquidos mostrados sejam o mais precisos possível, uma vez que informações financeiras específicas sobre indivíduos não estão disponíveis publicamente, os números mostrados devem ser tratados apenas como estimativas, com base nas informações disponíveis", informou a Eletric Ride on Car.