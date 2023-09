O que acontece com Paulinha em Mulheres Apaixonadas? Relembre destino da personagem na novela

Sucesso de audiência em 2003, "Mulheres Apaixonadas" voltou a ser exibida pela TV Globo no Vale a Pena Ver de Novo. A obra do autor Manoel Carlos (também conhecido como Maneco) continua rendendo debate. Entre os personagens que chamam atenção, está Paulinha, interpretada por Roberta Gualda.

Na história, a adolescente é uma das estudantes da Escola Era, dirigida por Helena (Christiane Torloni). Ela é filha de Oswaldo (Tião D’Ávila), que trabalha como porteiro da escola. Por ter vergonha do pai, a jovem frequentemente o humilha.

Não bastasse a crueldade com o próprio pai, Pauilnha é homofóbica. Ela persegue as colegas de escola Rafaela (Alinne Moraes) e Clara (Paula Picarelli), por não aceitar o namoro das garotas.

Qual a história de Paulinha em Mulheres Apaixonadas?

Além das situações citadas acima, a ficha corrida de Paulinha é cheia de outras maldades. A estudante passa boa parte da novela brigando com Rodrigo (Leonardo Miggiorin). Outra vítima da língua ferina da jovem é a querida Santana (Vera Holtz), professora que luta contra o alcoolismo.

A vida de Paulinha sofre uma reviravolta. A tia com quem ela mora se muda e a estudante é obrigada a viver com o pai em um quartinho nos fundos da escola.

Legenda: Roberta Gualda interpreta Giovanna Martinelli em "Além da Ilusão" Foto: João Cotta/Globo

Outro baque é quando Paulinha descobre que Nair, sua mãe, não é rica. Nair saiu de casa para casar com o patrão da fábrica onde trabalhava. "Ele não casou comigo. Ele nunca se separou da mulher e dos filhos. Esses anos todos eu fui amante. E ele morreu, três meses já", revelou a genitora.

Qual o final de Paulinha em Mulheres Apaixonadas?

Em "Mulheres Apaixonadas", o final de Paulinha é de redenção. A adolescente se reconcilia com os pais. A jovem também faz as pazes com Rodrigo depois de passar tanto tempo se desentendendo com o garoto.

No último capítulo da novela, Paulinha ganha uma medalha da escola por ter a maior nota da turma. Ela recebe a premiação na companhia dos pais e os três posam juntos para uma foto, decretando o final feliz.

Como está Roberta Gualda hoje?

Destaque pelo trabalho como Paulinha, Roberta Gualda hoje está com 41 anos. Recentemente, a atriz participou de "Vai na Fé" (2023) interpretando Ruth. Seu último papel fixo em folhetins foi em 2022, quando interpretou Giovanna em "Além da Ilusão" (2022).

Gualda também esteve no seriado "O Rei da TV" (2022), que conta a história da vida de Silvio Santos, interpretando Cidinha, primeira esposa do dono do SBT.

Roberta Gualda é formada em Direito, mas não exerce a profissão. É também mestre em Comunicação Social pela PUC-Rio.

Outras novelas feitas pela artista incluem "Começar De Novo" (2004) e "A Favorita" (2008) pela Globo. Pela Record fez "Bela, A Feia" (2009), "Rei Davi" (2012) e "Escrava Mãe" (2016).