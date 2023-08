‘Gay desde que nasci’, diz ator de ‘Mulheres Apaixonadas’

No ar na reprise de “Mulheres Apaixonadas”, o ator Leonardo Miggiorin já havia se declarado bissexual anteriormente, mas voltou atrás. O artista, que atualmente namora o diretor comercial e produtor João Victor Amado, disse “ser gay desde que nasceu”.

"Não quero ficar a cada entrevista mudando de letra. E estou, sim, disposto a dizer que sou gay e está tudo certo. É esse o meu posicionamento e a minha experiência agora. E não tenho nada a esclarecer, porque não acho necessário. Mas sou gay. Sou gay desde que nasci, desde pequeno, desde que comecei a me entender como pessoa”, afirmou ele, em entrevista ao Gshow.

Leonardo ainda falou sobre rótulos e confessou já ter tido experiências com homens e mulheres. “Não estou preocupado com qual prateleira vão me colocar, mas parece que a gente precisa se encaixar, né? Então, preciso me limitar, porque pode acontecer uma enxurrada de comentários a partir disso. E se eu namoro um homem hoje, sou gay”.

'Mulheres Apaixonadas'

A novela “Mulheres Apaixonadas” foi a primeira de Leonardo Miggiorin, que na época tinha 20 anos. No folhetim, ele vive Rodrigo, o filho rebelde de César, papel de José Mayer. O ator confessou que não gosta de assistir às cenas da novela.

“Não consigo assistir muito, porque ainda tenho resquícios da autorrejeição da minha imagem. É uma dificuldade. Tenho muito orgulho de ter participado da novela e ter começado minha carreira dessa maneira tão maravilhosa. Mas é um processo que a gente vai passando, de fazer as pazes com a própria imagem. Hoje, já estou em outro momento, em um processo de autoconhecimento e de amadurecimento”.