Cantora Yuliana Perea morre após complicações em lipo; família fala em negligência médica

A cantora peruana Yuliana Perea, de 38 anos, morreu após complicações de um procedimento de lipoaspiração. A família da artista, no entanto, chamou o caso de negligência médica criminosa. As informações são do New York Post.

Purita Torres, mãe de Yuliana, confirmou o falecimento da filha em comunicado à mídia local. “Meu marido ligou para dizer que nossa filha morreu”, disse. Ela e o pai da cantora não sabiam da operação.

Yuliana era integrante do grupo Electro Ritmo, e a cirurgia teria acontecido no último dia 22 de agosto, segundo o Mirror.

A artista sofreu uma parada cardíaca em uma clínica de estética enquanto estava sob efeito de anestesia. Ela foi levada para um hospital, mas faleceu pouco depois. Uma autópsia revelou posteriormente que Yuliana morreu de edema pulmonar agudo bilateral.

A família apresentou queixa contra o cirurgião John Casado del Castillo, acusando-o de negligência criminosa e de não monitorar adequadamente e prestar cuidados adequados ao seu paciente.

“Ela sempre teve medo de que essas coisas dessem errado”, lamentou Purita Torres. “Quero que aquele médico apodreça na prisão”.

O médico teria sido preso sob suspeita de homicídio culposo, mas já foi liberado, de acordo com o Mirror.

Yuliana deixou dois filhos, de 19 e 8 anos.