Nora de Glória Menezes celebra filho trans e destaca importância do acolhimento familiar

Mocita Fagundes, nora da atriz Glória Menezes e esposa de Tarcísio Filho, usou as redes sociais para celebrar os 23 anos do filho, Theo Fagundes, e aproveitou a data para dividir um relato pessoal sobre a experiência de ser mãe de um homem trans.

Na publicação, Mocita descreveu a maternidade como um aprendizado constante e ressaltou que criar uma pessoa trans amplia o olhar e transforma relações. Segundo ela, a vivência exige sensibilidade, escuta ativa e disposição para rever certezas. “Ser mãe, ou pai, de uma pessoa trans é aprender, muitas vezes em voz alta, a repetir para o mundo algo que deveria ser óbvio: acolher salva”, escreveu.

Em outro trecho, ela reforçou valores ligados ao respeito e à autonomia individual. “Respeitar não é favor. Amor não se negocia. Identidade não se explica, se reconhece. Ninguém é dono de ninguém. Filho não é extensão, nem projeto, nem expectativa. Filho é encontro. É quem chega para nos ensinar que o amor verdadeiro não condiciona, não limita, não corrige o que não está quebrado. O amor verdadeiro protege”.

'Ninguém escolhe nascer transgênero'

Mocita também destacou que a condição de ser trans não é uma escolha e defendeu o direito à dignidade. “Ninguém escolhe nascer transgênero. Ninguém escolhe parir uma pessoa transgênero. Simplesmente é. E por ser, merece respeito. Merece dignidade. Merece cuidado”, completou.

Para ela, apoiar o próprio filho vai além do núcleo familiar e se conecta com causas mais amplas ligadas à vida e à liberdade. Ser uma mãe ou um pai abertos, afirma, é um exercício diário de empatia, generosidade e humanidade.

Ao finalizar a homenagem, Mocita exaltou as qualidades de Theo e desejou um futuro marcado por amor e segurança. “É um menino doce. Doce no olhar, no gesto, na presença! Como todo menino, merece o melhor do mundo: segurança, alegria, futuro e amor sem ressalvas. Hoje é o aniversário dele. Hoje é dia de Theo. E que o mundo aprenda; com ele, a ser um lugar mais gentil! Que ele cresça sabendo que é amado exatamente como é! Porque isso basta. Porque isso é tudo”.

Theo Fagundes é fruto de um relacionamento anterior de Mocita.