Por onde anda Tarcísio Filho, ator que faz Sebastian em Chocolate com Pimenta

O ator Tarcísio Filho está no ar em 'Chocolate com Pimenta', que reprisa na TV Globo, interpretando Sebastian. Sobrinho do banqueiro conde Klaus, o golpista se une ao tio e à vilã Jezebel (Elizabeth Savala) em uma série de planos para seduzir a mocinha Ana Francisca (Mariana Ximenes), roubar a fortuna dela e afastá-la de Danilo (Murilo Benício).

Com 58 anos de idade, o galã tem focado suas atenções na família, especialmente após a morte do também ator Tarcísio Meira, seu pai, que foi vítima da Covid-19 em agosto de 2021, aos 85 anos.

Em uma postagem no Instagram há três semanas, a atriz Gloria Menezes, 87 mãe de Tarcísio, posou ao lado do filho e da nora, Mocita Fagundes. "O natal esse ano foi muito, mas muito especial. Estávamos todos juntos e felizes (...) Foi tudo que pedimos, porque amor temos de sobra. Porque resiliência é o nosso sobrenome", escreveu na postagem.

O perfil de Tarcísio Filho no Instagram é fechado e tem apenas 87 seguidores. Trivialidades sobre a rotina do ator são mais vistas no perfil de Mocita, que compartilha momentos do casal em viagens, praias e encontros familiares. "Tu é o melhor. Melhor parceiro de tudo. Não tem pra ninguém", se declarou a esposa em uma das postagens.

Carreira

Tarcísio, ou Tarcisinho, como costuma ser chamado, por ser a cara do pai, decidiu ainda na adolescência seguir a carreira dos pais na dramaturgia. Sua estreia na Globo foi em 1980, na novela 'Coração Alado', aos 16 anos. Depois disso, ele fez 'Antônio Maria' (1985) e 'Dona Beija' (1986), na TV Manchete. De volta à Globo, participou de 'Sinhá Moça' (1986), 'Brega & Chique' (1987) e várias outras novelas. Ele também atuou em folhetins no SBT e na Band.

Legenda: Tarcísio Filho é chamado de Tarcisinho por ser a cara de seu pai, Tarcísio Meira, vítima da Covid-19 em 2021. Foto: Reprodução/Instagram

Mais recentemente, o ator esteve no elenco de 'Verdades Secretas' (2015), 'Êta Mundo Bom' (2016), 'Deus Salve o Rei' (2018) e 'Verão 90' (2019).

Família

Casado com a publicitária Mocita Fagundes, Tarcisinho não tem filhos biológicos. Ele é padrasto dos três filhos da esposa, frutos de relacionamentos anteriores.