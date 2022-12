Por onde anda Lavínia Vlasak, atriz que faz Lia em 'O Rei do Gado'

A atriz Lavínia Vlasak voltou às telinhas da TV Globo com a reprise de 'O Rei do Gado', no Vale a Pena Ver de Novo. Aos 46 anos, ela se afastou da dramaturgia e compartilha sua rotina em suas redes sociais.

A artista carioca começou a carreira de modelo aos quinze anos, com trabalhos nos Estados Unidos e na Europa. De volta ao Brasil, estudou artes cênicas e, aos 20 anos, estreou nas telinhas em 'O Rei do Gado'.

A atriz interpretou Lia, filha de Léia (Silvia Pfeire) e Bruno Mezenga (Antônio Fagundes). A jovem se apaixona pelo violeiro Pirilampo (Almir Sater) e o casal enfrenta dificuldades pela diferença de classes sociais.

Legenda: Lavínia Vlasak Foto: Reprodução/Instagram

O papel em 'Rei do Gado' rendeu indicação a três prêmios de Melhor atriz revelação, vencendo dois. Depois, integrou o elenco do remake de 'Anjo Mau' e dos clássicos da TV Globo 'Laços de Família', 'Mulheres Apaixonadas' e 'Celebridades'. Já na Record TV, ela protagonizou 'Prova de Amor'.

Lavínia deixou a TV Record em 2007 e, ao longo dos anos, foi escalada pela Globo para participações especiais em 'A Vida Alheia', 'As Brasileiras' e 'As Cariocas'. Em 2015, ela interpretou a modelo Natasha em 'Totalmente Demais'.

Início de carreira na Globo

Neste ano, Lavínia falou sobre os trabalhos na Globo em entrevista ao podcast Papagaio Falante. Ela revelou que sofreu assédio na emissora. "Assédio moral muito mais do que assédio sexual", disse.

Ela apontou que não fez denúncias à época porque tinha medo de interferir na sua carreira, e que tentava se esquivar das situações sem fazer alarde.

"Naquela época, eu vou arrumar confusão? Não vai dar certo. Eu vou deixar de fazer o que eu amo, vou mexer no meu ganha-pão, e deixar fazer o que eu amo? Porque quando você ganha o pão fazendo o que você ama, é uma benção", afirmou.

A atriz já foi casada com o também ator Jorge Pontual, entre 1992 e 1997. Em 2007, casou-se com o empresário Celso Colombo Neto.

Lavínia e Celso são pais de Felipe, de 13 anos, e Estela, de 9.