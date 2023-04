Morre Reges Bolo, vocalista da banda 'O Surto', famosa pela música 'A Cera (Pirou o Cabeção)'

Vocalista da banda O Surto, o cearense Reges Bolo morreu nessa segunda-feira (24), aos 52 anos, conforme informado pelo músico Franklin Medeiros e pela irmã do cantor, Lúcia Castro Vieira. O artista, que fez sucesso com a música “A Cera (Pirou o Cabeção)”, deixou cinco filhos.

Em publicação no Instagram, Lúcia confirmou a morte do artista, classificando o momento como de “imensa dor”.

Colega de profissão, Franklin também usou a rede social para lamentar a partida de Reges: “Agora, está no plano espiritual, espalhando a sua genialidade! Descanse em paz”.

No perfil oficial, a banda reforçou que o talento do músico será sempre lembrado e aproveitou para agradecer o carinho e o apoio dos fãs durante o momento difícil.

À revista Quem, Franklin Medeiros revelou que o cantor morreu dormindo, e que a família ainda não sabe a causa oficial da morte, mas suspeita que tenha ocorrido após uma parada cardíaca.

Sucesso nos anos 2000

Reges Bolo fez parte da formação inicial do grupo “O Surto” junto ao conterrâneo Zé Wilclei, e os colegas Franklin Roosevelt e Jucian Carlos, do Rio Grande do Norte. A banda fez sucesso nos anos 2000, quando estourou com a música “A Cera (Pirou o Cabeção)”, e chegou a abrir um show do Red Hot Chilli Peppers no Rock in Rio de 2001.