Michelle Loreto se casa com diretor do 'Encontro' em cerimônia intimista

A apresentadora do quadro "Bem Estar", Michelle Loreto, de 45 anos, celebrou, no último sábado (31), o casamento civil com o atual diretor-geral do programa "Encontro", Alexandre Mattoso, em uma cerimônia íntima para amigos e familiares.

"Quando tudo sai do jeito que você queria", escreveu a jornalista ao compartilhar fotos do casamento. Ela também mostrou a filha do casal, Aurora, de 1 ano e sete meses, que esteve no altar junto aos pais. “Se preparem para uma semana de fotos monotemáticas”, prometeu.

Nos cliques exibidos até agora dá para ver o casal recebendo as alianças de Aurora, e em momentos de muita fofura, compartilhados pelos amigos.

Cerimônia modesta

Michelle dispensou o tradicional vestido de noiva e escolheu casar com um look modesto: conjunto de calça de alfaiataria e blazer, além de um fascinator (um pequeno chapéu de véu) branco na cabeça. Já Alexandre usou um terno azul.

E para completar a modéstia, o casal resolveu dispensar também o tradicional bolinho bem-casado para a lembrancinha dos convidados. Como Michelle é de Recife, eles optaram por um bolo de rolo como lembrancinhas do casamento.

Os pombinhos, claro, foram parabenizados por amigos famosos nos comentários das postagens. "Parabéns", escreveu Patrícia Poeta. "Muito amor e felicidades para vocês", disse Gloria Vanique. "Tudo de lindo para vocês", desejou Marcos Vera.

Michelle e Alexandre estavam juntos há apenas 3 meses quando descobriram a gravidez da primeira filha. Loreto estava com 45 anos à época, e deu à luz Aurora em outubro de 2023.