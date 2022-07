Matheus Pires, ex-participante de 'No Limite', tem alta hospitalar após contrair varíola dos macacos

Matheus Pires, ex-participante da edição deste ano de 'No Limite', recebeu alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, nesta quarta-feira (13) e está em casa. O diretor pedagógico estava internado na unidade desde o último dia 6 para tratar uma infecção por "varíola dos macacos". Informação foi confirmada pela Revista Quem, da Globo.

"Saio do hospital, vou para casa, mas continuo isolado", disse Matheus, que tem 36 anos, à revista. Segundo o ex-participante, o isolamento domiciliar segue até a próxima quarta-feira (20). "Dia 20 é a minha liberdade", disse.

Nesta quinta-feira (14), Matheus publicou um vídeo nos 'Stories' do Instagram dizendo que estava trabalhando em casa. "Já trabalhando da minha casinha", comentou, sorrindo.

Devido à infecção, o diretor pedagógico não pode participar, na semana passada, da final de 'No Limite', que consagrou Charles Gama o vencedor da edição.

Isolamento

À Quem, Matheus disse que não faz ideia de como contraiu a doença. "Não tenho noção de como posso ter pegado. Sabemos que a varíola dos macacos é transmitida esfregando a ferida na pele. Não sei se peguei em alguma festa, algum lugar público, ou de alguma pessoa que abracei. Não sei onde pode ter acontecido a transmissão", disse.

O ex-participante contou ainda que, para passar o tempo e driblar a tristeza provocada pelo isolamento hospitalar, focou as energias no próprio trabalho. "Consegui trabalhar, o que foi bom, porque consegui focar em outras coisas", afirmou. Além disso, ele lembra que assistia à televisão, fazia terapia e lia mensagens de carinho dos amigos e das pessoas que o apoiam.

Atualmente, só incomodam as feridas causadas pela doença. "Não chegam a coçar. As das regiões íntimas chegam a doer um pouco pela fricção, mas não coçam", explicou. "A quantidade de remédio que estou tomando agora é mínima. Me alimentei super bem. A partir de agora só tenho que esperar o tempo do isolamento mesmo".