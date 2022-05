Participante de No Limite 2022, Matheus viraliza ao criar dupla personalidade: ‘é um personagem’

O participante da tribo ‘Sol’, de No Limite 2022, viralizou nas redes sociais devido ao modo como se apresentou aos aliados no reality. Durante o programa foi ao ar na noite de terça-feira (3), pediu para ser chamado de Pires e disse estar desempregado.

No entanto, quando se dirigiu ao público, desconversou: “ninguém me chama de Pires, todo mundo me chama de Matheus, o que estou fazendo aqui é totalmente montar um personagem”.

De acordo com o participante, ele não está sendo o mesmo ‘Matheus’ que é no seu cotidiano e acrescentou estar empregado. “Inclusive, sou um pedagogo diretor que acabou de ser promovido”.

Matheus Pires Participante “Meu discurso para a tribo vai ser 'Pires, desempregado' e o que mais puder criar esse personagem para meu jogo, eu vou fazer. Sem pudor nenhum”.

Manipulação nível 10

Matheus Pires tem 30 anos e vive no Rio de Janeiro. Segundo ele, costuma realizar procedimentos estéticos por ser vaidoso. Além disso, também está habituado a posições de liderança.

Dentre uma das coisas que lhe incomoda são pessoas que falam muito. O participante relatou ser descrito, pelo próprio marido, como manipulador. “Nível de manipulação é 10”, detalha.

Memes e brincadeiras

Matheus foi comparado com a participante Larissa, do Big Brother Brasil 22, que criou várias “fake news” dentro da casa; e com o personagem Kevin, do filme “Fragmentado”, que tem 23 personalidades distintas.