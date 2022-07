Quem ganhou o No Limite 2022? Charles é o campeão com 51,42% dos votos

O participante Charles foi o grande vencedor do programa No Limite 2022, com 51,42% dos votos. O resultado foi anunciado na noite desta quinta-feira (7) pelo apresentador do reality, Fernando Fernandes. O participante foi o favorito do público e leva para casa o prêmio de R$ 500 mil e um carro 0 km.

Ipojucan conquistou a 2ª posição, com 24,43%, e faturou R$ 150 mil. Já Lucas ficou em 3º, com 24,15% dos votos, e ganhou R$ 50 mil.

O resultado da enquete do Diário do Nordeste havia apontado Clécio como o campeão da edição, com 47,07% dos votos dos leitores. Enquanto Ipojucan apareceu em 2º, com 26,98%, e Victor em 3º, com 8,96%.

INSCRIÇÕES PARA 2023

Interessados em participar da próxima edição de 'No Limite' já podem se inscrever no site do Gshow. Os candidatos devem estar dispostos a encarar desafios extremos em um lugar selvagem e sem conforto.