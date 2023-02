Mari Palma recebe mensagens de ódio após anúncio de separação

A jornalista Mari Palma usou o Instagram, nesta terça-feira (7), para expor mensagens de ódio que tem recebido na rede social após confirmar a separação de Phelipe Siani seis meses após o casamento. Mari reclamou que internautas mencionam o pai dela, que morreu em março de 2021, vítima de câncer, nas mensagens. Há ainda questionamentos sobre a sexualidade dela.

A jornalista disse que não queria fazer mais um post sobre o assunto, mas precisou se posicionar. “Que a corda sempre estoura para o lado da mulher, não é novidade. Vocês não têm ideia de quantas mensagens eu recebi me atacando, inventando coisas sobre mim, questionando questões tão íntimas como a minha sexualidade, mas tudo bem. Infelizmente estou acostumada, sou forte e aguento, mas usar o nome do meu pai para me atingir não. Isso eu não vou aceitar”, escreveu Mari.

“Não, meu pai não tem vergonha de mim. Pelo contrário: ele passou todos os anos da vida dele aqui nesse mundo dizendo o quanto ele sentia orgulho da mulher que eu estava me tornando. E não vai ser nenhuma mensagem anônima que vai me fazer esquecer disso. Então é aqui que eu coloco meu limite, galera: eu amo a conexão que eu tenho com cada um de vocês e agradeço todas as mensagens de carinho que felizmente também tenho recebido, mas existe uma parte da minha vida que é minha. Só minha. E eu realmente espero que vocês respeitem isso. Obrigada”, finalizou a jornalista.

Nos comentários, Mari recebeu apoio de famosos, inclusive do ex-marido. “O Luiz Palma foi embora fisicamente, mas segue aqui com a gente do mesmo jeito, cheio de orgulho da mulher maravilhosa que a filha dele se transformou. E não é nenhum ou nenhuma babaca infeliz que vai dizer o contrário”, publicou Phelipe Siani.

“Que absurdo! Você é maravilhosa, Mari”, escreveu Gabriela Prioli. “Absurdo isso. Tem muita gente doente no mundo, Mari. Espero que você fique em paz”, publicou o cantor Di Ferrero.

“Minha amiga: uma mulher bonita, inteligente e com autonomia é um desafio para os canalhas em geral. Ser em público é atrair a frustração de alguns. Porém, você atrai a alegria e a inspiração de muitos. Haters são o sinal de consagração. Bloqueie e continue bloqueando. Deixe que o vômito do ódio dele volte e o afogue. Todos que te conhecem te amam. Siga”, aconselhou Leandro Karnal.

No Twitter

Phelipe Siani também se posicionou no Twitter sobre as mensagens de ódio que Mari recebeu, e pediu que as pessoas repreendam quem espalha hate na internet.

“Foi uma decisão conversada com calma, sem nenhum vilão ou vítima na história, a gente segue tendo muito amor um pelo outro. A Mari foi e está sendo respeitosa, carinhosa e merece só carinho e cuidado de todo mundo, de todos os lados. Por favor, repreendam quem não agir assim. Mas sejam respeitados até com os ignorantes. Eduquem. Como casal, a gente sempre lutou contra o ódio… não é agora que ele vai vencer”, escreveu na rede social.