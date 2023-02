Cezar Black, Cristian e Gustavo analisam os corpos de mulheres do BBB 23 e são criticados na web

Participantes do BBB 23, Christian, Cezar Black e Gustavo viraram assunto nas redes sociais, no início da noite de segunda-feira (6), mas de uma forma nada positiva. Pouco antes do Jogo da Discórdia, os três se reuniram no quarto do líder da casa para comentar sobre os corpos das colegas de confinamento e acabaram sendo criticados pela conduta tóxica no jogo.

"Vocês acham a Bruna mais bonita que a Larissa?", perguntou Christian. "Eu acho a Bruna mais bonita", respondeu Cezar. Em seguida, Gustavo teria sugerido que a sensação seria por conta de contexto envolvendo Bruna, mas não citou qual seria.

Em seguida, os três voltaram a atenção para o corpo de Larissa, que é professora de educação física. "A Larissa é montadona, né?", disse Gustavo, também chamado de Cowboy. Cezar foi quem respondeu quando o brother questionou sobre possíveis procedimentos estéticos feitos pela moça.

Veja:

"Ela fez. Eu perguntei na piscina hoje, porque ela é muito bem feita na barriga", completou o baiano, dizendo que ela teria "feito" braço, barriga e silicone nos seios. "É silicone, dá para ver. Ela nem treina direito e a barriga muda, o corpo muda, e ela não mudou nada", disse Cowboy.

Sobre ela, os três ainda chegaram a questionar as dívidas: "Aí depois vem como uma historinha de que tava devendo e blá blá blá", ironizou Christian. Nesse momento, os outros colegas começaram a insinuar uma aproximação entre ele e Amanda, quando o participante voltou a fazer comentários direcionados ao corpo da mulher.

"E a Amandinha? Vocês estão...", disse Cezar levantando uma proximidade entre os dois. "Não dá, né? Ela é querida, né? É esforçada!", disse aos risos. Segundo internautas, Christian teria diminuído o corpo de Amanda, rindo por não colocá-la em um padrão.

Fortes críticas

Logo em seguida, usuários das redes sociais criticaram duramente as falas dos três. "Depois a galera acha que é um personagem a Amanda ter baixa autoestima. Mas provável vocês verem mulheres fingindo autoestima que tudo, é desse jeito que somos julgadas na sociedade, como um corpo ambulante", apontou um perfil no Twitter.

Enquanto isso, outros lembraram dos comentários de Christian direcionados à Tina Calamba. "Eles já fizeram isso com a Tina numa festa, não esperava outra coisa", disse uma internauta.