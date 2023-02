Mari Palma e Phelipe Siani se separam após seis anos de relacionamento: 'grandes amigos'

Em uma publicação feita no Instagram na noite desta sexta-feira (3), Mari Palma e Phelipe Siani anunciaram o fim do seu casamento. Segundo o ex-casal, eles já estavam separados há algum tempo, mas somente agora resolveram tornar público a separação.

"Foram 6 anos juntos como um casal. Nesse tempo, a gente cresceu muito e viveu o dia mais feliz das nossas vidas: o nosso casamento. Foi quando a gente firmou o compromisso de sempre fazer bem um pro outro e é isso que a gente tá buscando agora mais do que nunca. Nossa história linda continua, mas de um jeito diferente", escreveu o casal na rede social.

O ex-casal pontuou ainda que os questionamentos dos seguidores nas redes sociais fizeram com que eles tornassem público o fim do casamento .

"Por isso, a gente pede, com todo o carinho do mundo, que vocês não tornem esse momento ainda mais difícil do que naturalmente já é e respeitem a nossa privacidade ao lado de quem a gente ama. Não tentem levantar motivos que não existem. Nosso amor simplesmente se transformou em algo diferente, mas igualmente bonito. E o nosso maior ato de amor agora é saber deixar o outro ir. Mas não muito longe. Porque a história continua como grandes amigos e parceiros profissionais", acrescentaram.